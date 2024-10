Presentata la campagna “Reggio dona”

La Commissione Pari Opportunità del comune di Rc, si riconosce promotrice di una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue nella nostra città, accanto a quelle due associazioni che già sul nostro territorio, da qualche decennio operano affinché il messaggio di solidarietà veicoli con maggiori consensi da parte di tutti.

Grazie quindi all’ADSPEM e all’AVIS, inizia la nostra campagna dal titolo “#REGGIO DONA”, che parte da oggi 14 febbraio e si concluderà il 14 marzo p.v.

Il dott. Chindemi vicepresidente ADSPEM e il dott. Posterino Presidente Avis Provinciale RC, che oggi rappresentano istituzionalmente le associazioni, promuoveranno l’iniziativa estendendola a tutti i loro centri di raccolta.

E’ doveroso da parte nostra riconoscere nella donazione del sangue, anche quel valore che si esprime attraverso la partecipazione attiva di risposta a tutte le reali necessità che attanagliano un sistema sanitario locale, volto a garantire una maggiore qualità della vita.

La nostra attenzione soprattutto :

– è rivolta a raggiungere quei risultati chiamati a divenire “supporto” alle strutture ospedaliere, oggi che il nostro ospedale raggiunge un bacino di utenza di impatto “metropolitano”;

– è chiamata a incrementare la diffusione di un messaggio altamente civico, credendo in una comunità che sappia continuare a crescere coltivando “valori” autentici;

– intende promuovere stili di vita “sani”, e un modo di vivere attento alla cura per il benessere, poiché da una ricerca su campo nazionale emerge che i donatori di sangue adottino buone abitudini e comportamenti nutrizionali corretti, sappiamo quanto la medicina preventiva si basi su questo aspetto affinché si limiti la diffusione di alcune malattie metaboliche importanti;

– a veicolare un messaggio importante rendendosi strumento giovane e attento e che sappia cogliere attraverso i canali comunicativi più attuali, risposte positive sintomo di vera sensibilizzazione, e non di leggera e deviata informazione come spesso si vuole far credere dei giovani e dei social;

– a sostenere il volontariato in tutte le sue forme e espressioni, i risultati ottenuti dalle nostre associazioni è la prova ulteriore di quanto il Volontariato possa fare la differenza, rappresentando un partner insostituibile per le istituzioni pubbliche e per il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue nel nostro Paese a livello locale e Nazionale.

Il 14 marzo p.v. si concluderà il mese dedicato alla donazione del sangue, un tempo che la C.P.O. ha concepito come prezioso e fertile, facendosi cassa di risonanza per un messaggio orgogliosamente “normale” ma che nel ritratto collettivo ne rappresenti uno spaccato significativo.

Il 14 marzo la C.P.O. renderà noti i particolari della campagna “Reggio Dona”, emersi durante lo svolgimento di questa con la quantificazione finale del dato di incremento.

Un ringraziamento alle associazioni poiché se tutto questo può divenire è solo grazie al lavoro che svolgeranno.

Buon lavoro!