Presentata la nuova Royal Team Lamezia

“Le new entry di Chirico e Chirumbolo mi hanno spinto a continuare in questa bella avventura della Royal Team. Siamo ormai abituati a tornei d’alta classifica ed anche stavolta ci giocheremo la vittoria finale”, è un manifesto per la nuova stagione il breve ma esaustivo intervento di Nicola Mazzocca presidente della Royal Team alla presentazione della squadra edizione 2017-18. E ad una domanda su mister Ragona ha detto: “Ci è arrivata la soffiata giusta ed abbiamo scelto un tecnico di gran livello: e poi io amo le scommesse, quindi vi dò il titolo ‘Ragona come Sacchi, anche lui all’inizio non era molto conosciuto”.

Nell’accogliente Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, la Royal ha ricevuto il battesimo ufficiale per la nuova stagione alla presenza del sindaco Paolo Mascaro e dell’assessore allo sport Graziella Astorino. Presenti al tavolo dei lavori anche appunto le new entry nella dirigenza Giovanni Chirico, vicepresidente e l’avvocato Armando Chirumbolo, oltre al dg Luciano Vasta, il mister Raffaele Ragona e la presidente Claudia Vetromilo.

La consueta spinta e vicinanza è arrivata dall’assessore Astorino: “Mi sento un po’ la madrina della Royal – ha iniziato affettuosamente -, ricordo ancora le belle giornate dello scorso marzo quando alle Final Eight la Royal, accanita e determinata ci ha emozionato tutti lottando con coraggio e coesione. Ecco: sono queste le virtù che vogliamo rivedere nella nuova stagione, e stavolta spero tanto che la squadra possa raggiungere l’agognato primo posto della classifica”. Astorino sottolinea un aspetto importante: “Ho sempre apprezzato l’organizzazione della Royal, che si è esplicata in tutto il torneo con una struttura societaria di alto livello. Auguro – rivolto alle calcettiste presenti – un percorso bellissimo a tutte voi”.

Parola quindi ad Armando Chirumbolo, particolarmente entusiasta dell’ingresso nella compagine societaria: “La Royal coi suoi successi e le sue ambizioni rappresenta una promozione per il territorio non solo di Lamezia ma di tutta la provincia di Catanzaro, essendo l’unica società a rappresentarle in ambito nazionale. Ringrazio il sindaco per la sua disponibilità e sono lieto che da questa Sala Napolitano, che simbolicamente testimonia la vicinanza delle Istituzioni al mondo sportivo, parta la nuova stagione della Royal Team. Che, non dimentichiamolo, è vice campione d’Italia avendo perso la Final Eight lo scorso marzo, quindi un titolo in più per portare alto l’onore della città di Lamezia Terme”.

Quindi l’apprezzato intervento del ‘focoso’ neo tecnico Raffaele Ragona: “A proposito di entusiasmo sono rimasto folgorato nel vedere la passione dei tifosi e una dirigenza ben organizzata con un certa familiarità: solitamente da questo binomio nascono le vittorie, ed è per questo che ho accettato l’offerta della Royal. Poi si vince in campo: disponiamo di una buona rosa ma dovremo formare un buon gruppo che sia soprattutto affamato e abbia voglia di sopraffare l’avversario, dal più debole al più forte”.

Chiude gli interventi-Royal il dg Luciano Vasta, sempre esaustivo: “In pochi anni la Royal si è proiettata nell’olimpo del futsal, ebbene questa squadra rappresenta Lamezia e ciò deve riempire d’orgoglio l’intera città. E dalla città, tifosi, forze imprenditoriali, deve essere sostenuta. A tal proposito cito le Final Eight: un traguardo di grande spessore che non è stato affatto facile portare a Lamezia e che la Divisione ci ha assegnato riconoscendoci organizzazione e competenza. Di questo siamo stati orgogliosi, ma non vogliamo fermarci: vorremmo che la città si identificasse con la nostra Royal simbolo di passione ed organizzazione”.

Chiusura per il sindaco Mascaro: “Il percorso di serietà e crescita della Royal si arricchisce di nuovi soci quali Chirico e Chirumbolo, ciò per aiutare lo sviluppo di questo territorio. Essendo uomo di calcio – rivolto al mister – ho subito intravisto nel tecnico Ragona lo sguardo forte e vincente. Partiamo proprio dalle emozioni delle citate Final Eight per raggiungere vette più alte, credo che sia l’anno giusto senza per questo responsabilizzare troppo il mister e la squadra”. Sempre il sindaco, al pari del dg Vasta, si sono augurati la giusta collaborazione tra le varie realtà sportive nella gestione delle varie strutture per gli allenamenti, su cui non sono mancate apposite domande dei giornalisti presenti.

Prima dell’intervento del sindaco la presentazione dello staff: il preparatore atletico Alessandro De Sensi; quello dei portieri Pasquale Iannelli; i factotum Totò Gigliotti e Francesca Sirianni; i collaboratori Tonino Mercuri, Tonino Scalise, Giacomo Costantino; e della squadra con le calcettiste presenti (altre assenti per motivi di lavoro), tra cui i nuovi arrivi Ceravolo, Corrao, Primavera e De Sarro e le riconfermate. Ora il gruppo si allenerà a Pianopoli per una settimana per poi continuare in sede. Esordio il 24 settembre al PalaSparti contro il Policoro.

Rosa completa ROYAL:

Portieri: Ceravolo, Fucile;

Difensori: Marrazzo, Leone, Corrao;

Laterali: Mirafiore, Ierardi, Bagnato, De Sarro;

Pivot: Losurdo, Linza, Pota, Primavera.