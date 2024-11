Presentati i Mercatini di Natale del “Comitato Corso Sud”

Il “Comitato Corso Sud” ha presentato in conferenza stampa presso il Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, il progetto dei “Mercatini di Natale”.

Il Comitato è composto da circa sessanta operatori economici le cui attività ricadono nei pressi dell’area compresa tra la Villa Comunale e Piazza Garibaldi. Il gruppo si è posto come obiettivo primario il coinvolgimento di tutta la fascia di territorio sino ad oggi poco valorizzata.

Il progetto prevede l’avvio dei mercatini da giorno 1 sino al 23 dicembre. I vari stand, circa 60, saranno posizionati nell’ampia zona adiacente la stazione centrale e la Villa Comunale. Per meglio valorizzare il contesto e rendere attrattivo l’avvenimento è stata prevista un’area giochi dedicata ai bambini ed una caratteristica casina di Babbo Natale.

Due stand, inoltre, per meglio celebrare il particolare momento di solidarietà e di amore che intende esprimere la festività religiosa saranno donati a scopo benefico, all’ “Hospice via delle Stelle” e al “Centro Coordinamento disabili gravi e gravissimi”.

La conferenza stampa, che ha registrato la presenza di commercianti e cittadini della zona, è stata moderata dal giornalista Massimo Calabrò, che si è avvalso della collaborazione del collega Domenico Suraci.

I lavori introduttivi sono stati avviati dal presidente del Comitato Luciano Simone, che dopo i saluti di rito, ha rimarcato il valore del percorso intrapreso rilevando che le iniziative sono riuscite a mettere all’attenzione della Città di Reggio un’area rilevante dal punto di vista strategico, ma trascurata ed in preda al degrado. “Un’azione partita dal basso, si è riusciti a creare un esempio positivo che si allontana dalla logica disfattista che spesso pone dei freni a qualsiasi ipotesi di sviluppo del nostro territorio”.

A seguire sono intervenuti Fabio Martino che ha spiegato le motivazioni per le quali è nato il Comitato Corso Sud, quali sono gli obiettivi a breve e lunga scadenza, illustrando anche i risultati già ottenuti e le proposte in cantiere. Successivamente Primo Azzarà ha presentato con dovizia di particolari il progetto dei Mercatini di Natale. “Voglia riconsegnare ai cittadini una zona splendida e far tornale la Villa ai fasti di un tempo”. Dalla platea sono intervenuti anche l’assessore comunale alla legalità ed alla sicurezza Giovanni Muraca, i consiglieri comunali Nicola Paris e Giovanni Latella, tutti, nelle loro riflessioni, hanno manifestato la piena disponibilità da parte del Comune a prendere in considerazione ed appoggiare le iniziative proposte dal Comitato, dimostrandosi inoltre disponibili di continuare un dialogo costruttivo nell’esclusivo interesse del miglioramento delle condizioni di vita di un quartiere che ha dimostrato attraverso il Comitato di proporsi positivamente nei confronti delle Istituzioni.

E’ stato apprezzato anche l’intervento di Padre Franco Mazzone della Parrocchia di Sant’Agostino, sempre sensibile ai problemi dell’integrazione che ha sottolineato l’importanza del progetto, non solo dal punto di vista commerciale, ma soprattutto per l’aggregazione sociale che le iniziative proposte dal Comitato sin dalla sua nascita hanno generato tra la gente.

Hanno preso la parola inoltre la signora Sabina Berretta, responsabile per la regione Calabria del “Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili” (con sede a Roma) e il dottore Vincenzo Trapani Lombardo per conto dell’Hospice, nei loro qualificati interventi hanno inteso elogiare la manifestazione, ringraziando il Comitato per la straordinaria sensibilità dimostrata nella concessione degli stand all’interno dei mercatini a questi importanti Enti che operano con tanti indescrivibili sacrifici , spesso non riconosciuti, per il bene comune.

Il Direttore della Confcommercio di Reggio Marisa Lanucara che ha offerto la disponibilità dell’Associazione nei confronti del Comitato rendendosi partecipe a fornire il sostegno e le informazione necessarie affinché il gruppo di commercianti presenti possa ulteriormente crescere e svilupparsi. Claudio Aloisio della Confesercenti ha ringraziato per l’invito e fatto presente l’importante modello di sinergia, da prendere come esempio, che servirà sicuramente come stimolo per una maggiore collaborazione tra le Associazioni di categoria ed i singoli operatori economici.

Le conclusioni sono toccate a Pietro Foti, tra i promotori del Comitato che oltre a ringraziare i partecipanti per la loro presenza e per il prezioso contributo offerto, ha tenuto a precisare che l’entusiasmo iniziale presente nell’area Sud del Corso Garibaldi non si dissolverà nel tempo, ma anzi si rafforzerà grazie al coinvolgimento di tutti gli abitanti ed i commercianti del quartiere che hanno dimostrato grande senso di partecipazione e di civiltà nel sostenere il Comitato.

Il saluto finale è toccato al padrone di casa, Francesco De Marco, Presidente del “Dopolavoro Ferroviario” che ha concesso la sala dove si è svolta la conferenza e si è reso disponibile ad ospitare anche in futuro simili iniziative che rappresentano la parte sana e migliore della nostra città.