Presentato nella sede Confindustria di Reggio Calabria ”Equity Invetment”, nuove opportunità per le startup innovative.

Secondo appuntamento per il ciclo di incontri sull’Equity Investment, lo strumento finanziario con il quale Fincalabra intende partecipare al capitale delle startup con l’obiettivo di sostenere le loro strategie di sviluppo e di investimento. L’iniziativa che sta coinvolgendo tutto il territorio regionale, ha fatto tappa nella sede di Confindustria Reggio Calabria, per illustrare le nuove opportunità che, peraltro, sono connesse al più strutturato Fondo Unico d’Ingegneria Finanziaria.

All’incontro, organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria, ha preso parte Antonio Mazzei, project manager di Fincalabra e CalabriaInnova. I lavori che si sono svolti nel Salone degli Industriali reggini, sono stati coordinati da Angelo Marra, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria e responsabile dello Sportello ImprendiReggio.

“L’obiettivo di questi incontri – ha spiegato Marra – è quello di illustrare sia ai giovani che hanno delle startup sia alle piccole e medie imprese che fanno innovazione in Calabria, gli strumenti finanziari a loro disposizione. La collaborazione con Fincalabria, in questo senso, si rivela decisiva perché rafforza un percorso di informazione a favore di quelle aziende, e sono ancora tante, che ad oggi disconoscono queste opportunità. Equity, in particolare, può rivelarsi davvero interessante per quelle startup innovative che hanno almeno due anni di attività aziendale sul territorio, prevedendo liquidità fino a 500mila euro per cinque anni. Si tratta – ha concluso il presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria – di una somma importante attraverso cui è possibile lanciare iniziative e compiere investimenti di rilievo, utili a completare la fase due delle startup”.

“Quella avviata da Fincalabra – ha evidenziato Mazzei – è una sorta di filiera di attività che hanno preso il via con un primo percorso, “Talent lab”, che ha riguardato le startup innovative e gli spin-off della ricerca e si è concluso questa estate. Poi abbiamo guardato al consolidamento delle imprese sul mercato e in questo senso l’Equity, è lo strumento di riferimento. Fincalabra interviene nel capitale sociale con una quota che ovviamente non deve superare il 49%, coprendo per intero le spese di investimento. Si conferma dunque l’impegno di Fincalabra sul terreno delle startup innovative su cui siamo pienamente operativi ormai da due anni attraverso il progetto CalabriaInnova”.

A margine dell’incontro gli esperti di Fincalabra e CalabriaInnova, attraverso degli incontri one-to-one dedicati alle imprese interessate, hanno svolto attività di check up dei fabbisogni aziendali connessi allo strumento Equity e una prima valutazione di fattibilità.

L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei Programmi di Investimento mediante partecipazione al capitale delle imprese innovative è di € 3.000.000. Possono partecipare tutte le PMI con un’unità produttiva nella Regione Calabria. Le imprese inoltre devono essere costituite nella forma giuridica di società di capitali e devono avere (o si impegnano a farlo) un organo di controllo interno. Le imprese devono, inoltre, essere incluse in una delle seguenti categorie: Start-up innovative (come da art. 25 della Legge 221/2012); Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative, cioè che hanno positivamente concluso un processo di innovazione e che possiedano alcuni parametri aziendali; Nuove imprese innovative (NewCo), costituite da non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, nate da spin‐off accademico o spin-off aziendale e che hanno positivamente concluso un processo di innovazione.

Per ogni altri informazione è possibile consultare il sito internet: www.fincalabra.it/fondounico/Equity.html.