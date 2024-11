Presentato stamani il Palizzi International Film Festival

Il suggestivo e incantevole scenario del residence “La Vela”, a Palizzi, ha ospitato nella tarda mattinata di oggi la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Palizzi International Film Festival, evento organizzato dalla Novastar Italia e dal Comune di Palizzi, sotto la direzione artistica di Giacomo Battaglia. Vi hanno preso parte il sindaco della cittadina ionica Walter Scerbo, il direttore artistico Giacomo Battaglia, il manager della Novastar Italia Mimmo Porcino, il direttore di produzione Marco Potitò, l’organizzatore esecutivo Francesca Grenci, la responsabile di “Profumo di libri” Angela Battaglia e il giornalista Federico Strati.

Per quattro giorni Palizzi sarà al centro delle attenzioni degli appassionati di cinema, con un ricco palinsesto che spazia dal thriller politico made in Italy al film di animazione per ragazzi, dal film/documentario sul fenomeno delle radio libere a interessanti cortometraggi di giovani film-maker italiani su tematiche sociali di particolare rilevanza. Qualificato il parterre degli ospiti che si alterneranno nelle varie serate: fra questi gli attori Mario Zamma, Gaetano Amato e Giuseppe Zeno, la cantante Tanya Borgese e il giornalista Rai Tonino Raffa. Senza dimenticare Fabio De Nunzio, Manila Nazzaro, Enzo De Liguoro e tanti altri ancora.

Cinema e non solo al PIFF 2016. Ampio spazio, fra una proiezione e l’altra, sarà riservato ai libri, con la rassegna “Profumo di libri”, e alla fotografia, con il concorso dedicato ad Arpad Kertèsz. Gran finale, come da tradizione, con la consegna del premio “Caretta caretta”, creato dal maestro orafo Gerardo Sacco in onore della tartaruga marina che depone le uova sulla spiaggia di Palizzi. Ad essere insignito del prestigioso riconoscimento sarà l’attore Giuseppe Zeno.

“Il Festival – ha detto il sindaco di Palizzi Walter Scerbo – è uno strumento importante per far venire alla luce le enormi potenzialità e le bellezze della nostra terra”. “E’ un punto di riferimento culturale del nostro territorio” ha aggiunto il manager della Novastar Italia Mimmo Porcino. “Vi aspettiamo numerosi nelle serate in Piazza dei Martiri – ha concluso Giacomo Battaglia. Che sia un festival colorato e profumato di cose belle”.

Insomma, quattro giorni da vivere tutti d’un fiato che, di certo, non deluderanno le attese di quanti vorranno affollare Piazza dei Martiri in queste calde serate estive.