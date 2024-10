Presentazione Asd Platì: posa della prima pietra al “Marco Simoncelli”

Paolo Ferrara: “L’Associazione sportiva nasce con l’obiettivo di rilanciare la comunità di Platì attraverso il riscatto culturale che parte dallo sport. Primo grande traguardo la nomina di Varano (Patron del Milano City) alla guida della società e la straordinaria presenza del Bomber Emiliano Bonazzoli per la posa della prima pietra nel campo sportivo “Marco Simoncelli” dove, a partire da settembre, i nostri ragazzi correranno per realizzare i propri sogni, difendendo i colori dell’intera comunità”.

Per costruire un nuovo settore di rilancio economico e di riscatto culturale della gioventù di una terra provata e vituperata a causa di vicende storiche, si è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “PLATÌ 2021” con il Presidente Salvatore VARANO Patron del MILANO City. Per presentare la costituenda squadra di Calcio a 11 del comune ionico aspromontano sarà coinvolto anche il “bomber” della Reggina Emiliano BONAZZOLI che diventa “ambasciatore” di cultura e torna per riaccendere la passione calcistica.

Paolo Ferrara Presidente del Consiglio comunale di Platì, fautore dell’idea, ha creato l’evento dal titolo “Presentazione A.S.D. PLATÌ 2021 e posa della prima pietra al Campo sportivo Marco Simoncelli ” che si terrà venerdì 16 luglio alle ore 17.00 presso il campo da calcio “Marco Simoncelli” di Cirella frazione di Platì, allo scopo di costruire una rete di enti e istituzioni sociali e amministrative in grado di rompere i limiti atavici e subculturali che da tempo l’hanno immobilizzata. “La società platiese – dichiara Ferrara – scoprirà un nuovo modo di essere orgogliosi! Ogni giovane e meno giovane di Platì e dintorni avrà un motivo diverso per gioire nell’appartenenza al territorio ed al gruppo sportivo, perché non si può non appassionarsi al calcio”.

La Calabria che da sempre è luogo di incontro e di scambio tra civiltà oggi potrà sviluppare un vivaio di giovani eccellenze sportive. Sotto il profilo sociale inclusivo, PLATÌ 2021 sarà catalizzatore di energie positive anche perché le figure coinvolte saranno qualificate, spendibili al di fuori del territorio e rappresentative di eccellenza; la squadra potrà così dare lo slancio a un ciclo di sviluppo culturale e d’immagine dell’intera area aspromontana.

Per l’evento saranno presenti:

Saluti:

1) Dott. Rosario SERGI

Sindaco Comune di Platì

2) Prof. Paolo FERRARA

Presidente del Consiglio Comune di Platì e Fondatore PLATÌ 2021

3) Dott. Salvatore VARANO

Presidente PLATÌ 2021 e Patron Milano City

4) Avv. Maurizio CONDIPODERO

Presidente CONI Calabria

5) Dott. Saverio MIRARCHI

Presidente Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti

All’evento ci sarà la straordinaria partecipazione di:

– Emiliano BONAZZOLI

“Il Bomber”.