Reggio, Calabria Motori svela la nuova BMW The 1: il conto alla rovescia è iniziato!

L’attesa sta per finire! Venerdì 4 ottobre, la concessionaria Calabria Motori aprirà le porte per l’evento più atteso dagli amanti delle auto: la presentazione ufficiale della nuova BMW Serie 1.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, e questa è l’occasione per vivere un’esperienza unica, dove la tecnologia, il design e l’innovazione si incontrano per il massimo piacere di guidare. Organizzato con la cura e il tocco speciale di Patrizia Sorrentino Event Planner, l’evento promette di sorprendere ogni ospite, combinando eleganza e divertimento in un’unica serata.

Perché non mancare alla presentazione della nuova BMW Serie 1

BMW Serie 1 è molto più di un’auto: rappresenta un nuovo modo di vivere la strada, combinando un design atletico, un’estrema precisione di guida e tecnologie avanzate pensate per elevare l’esperienza di chi siede al volante. Se ti appassionano le auto che offrono prestazioni superiori e comfort, questo è l’evento che fa per te.

Ogni dettaglio della BMW Serie 1 trasmette potenza e stile, dai suoi interni moderni e sofisticati alle sue linee esterne audaci, caratterizzate dalla griglia sportiva a doppio rene e dal posteriore ridisegnato che conferiscono alla vettura un carattere inconfondibile. La nuova BMW Serie 1 è pronta a conquistarti, e tu avrai l’opportunità di scoprirla da vicino!

Da Calabria Motori il divertimento è assicurato

L’evento, organizzato da Patrizia Sorrentino, presso la sede della concessionaria in via Ginestre (zona industriale Campo Calabro), sarà arricchito da una serie di intrattenimenti esclusivi: un DJ set a cura di Antonio Venanzi che animerà la serata con la sua musica, performance artistiche coinvolgenti e, per completare l’esperienza, un catering firmato Cafe Noir con prelibatezze selezionate e cocktail esclusivi preparati dal bartender Marco Pistone.

L’atmosfera sarà frizzante e dinamica, con amici e appassionati di motori pronti a scoprire le nuove possibilità offerte da BMW Serie 1 e a vivere insieme una serata di puro intrattenimento.

Calabria Motori e tutto il suo team vi invitano a partecipare a questo evento che si preannuncia memorabile. Sarà un’occasione unica per conoscere non solo la nuova BMW Serie 1, ma anche per entrare in contatto con un mondo fatto di innovazione, tecnologia e passione per le auto.

La concessionaria, punto di riferimento per BMW e Mini nella zona di Reggio Calabria, vi aspetta con un’accoglienza speciale e un ambiente allestito per valorizzare al massimo la bellezza e la potenza della nuova BMW Serie 1.

Maggiori informazioni

Concessionaria Calabria Motori, via Ginestre, Zona Industriale Campo Calabro – Villa San Giovanni (RC)

Non perdere questa occasione! La nuova BMW Serie 1 ti aspetta per essere scoperta, e insieme a lei, una serata che promette di essere indimenticabile. Ti aspettiamo!

