Regionali Calabria, i leader del Cdx a Reggio per la presentazione di Occhiuto

Tutti al sud, nella punta dello Stivale per presentare il candidato a governatore della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto.

Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani scenderanno a Reggio martedì 22 giugno per presentare il proprio candidato in Calabria in corsa per la presidenza della Regione alle prossime elezioni.

Presenti al lancio ufficiale, oltre ai leader nazionali dei tre principali partiti della coalizione, anche l'attuale presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì e la senatrice di F.I Licia Ronzulli.

Proprio Spirlì affiancherà quasi sempre l'on. Roberto Occhiuto in campagna elettorale. La presentazione di martedì infatti non sarà rivolta solo al lancio di Occhiuto, capogruppo dei berlusconiani a Montecitorio, ma del ticket annunciato da Salvini 'Occhiuto-Spirlì' con il secondo proposto nel ruolo di futuro vice presidente.

La location scelta per la conferenza stampa è quella dell'è-Hotel.

I leader del centrodestra si preparano dunque al primo sbarco in Calabria in viste delle prossime regionali.