A Reggio Meloni, Salvini e Tajani: parte la campagna per lanciare Occhiuto

I big di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia a Reggio Calabria per dare il via alla campagna elettorale per le Regionali 2021

Adesso che il dado è tratto, sia a destra che a sinistra, è il momento di dare il via ai tour istituzionali dal Pollino al Stretto. È proprio da qui, da Reggio Calabria, che partirà la campagna elettorale, un’altra nel periodo estivo, del centrodestra per lanciare Occhiuto.

Salvini, Meloni e Tajani a Reggio Calabria

Con le elezioni regionali in vista, che secondo quanto stabilito dal Governo dovrebbero tenersi in Calabria tra metà settembre e metà ottobre proprio a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, gli esponenti politici più influenti tornano ad attraversare la Regione.

È prevista, infatti, una conferenza stampa a Reggio Calabria con la partecipazione di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e, molto probabilmente, Antonio Tajani. La presenza del coordinatore di FI non è ancora confermata ed al suo posto potrebbe invece presenziare la senatrice Licia Ronzulli. Se la Lega e Fratelli d’Italia devono, ancora una volta, mostrare di fare fronte unito, dall’altra Forza Italia non può che rivendicare il candidato, il secondo in poco più di un anno, che tenterà la “scalata” a Governatore.

L’obiettivo è quello, ovviamente, di presentare la candidatura alla presidenza di Occhiuto. Al momento, però, il luogo e l’orario dell’incontro sono ancora da confermare. La conferenza dovrebbe tenersi lunedì 21 o al più tardi martedì 22 giugno.

Atteso anche il ministro Garavaglia

Sempre prossima settimana è atteso in Calabria anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. La data presunta della sua visita dovrebbe essere quella di martedì 22 giugno. L’esponente del Governo Draghi dovrebbe recarsi in visita alla Cittadella Jole Santelli per un incontro istituzionale con il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, per poi dedicarsi ad una riunione della Lega, sempre a Catanzaro.

Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud, nel pomeriggio il Ministro incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore Turismo a Tropea, a palazzo Santa Chiara. L’occasione sarà anche opportuna per una visita al lungomare e al borgo della città.