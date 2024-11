Presentazione del libro ”Guida alla Flora dell’Aspromonte” all’Università Mediterranea.

Giovedì 11 dicembre alle ore 10 presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, il Parco Nazionale dell’Aspromonte, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito del ciclo d’incontri: “I vent’anni del Parco d’Aspromonte: tutela e valorizzazione della biodiversità” presenta il libro “Guida alla Flora dell’Aspromonte” di Giovanni Spampinato, Editore Laruffa. Il volume, contribuisce ad arricchire la collana editoriale del Parco. L’evento rientra nel più ampio programma di iniziative promosse ed organizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte per celebrare i venti anni dalla costituzione del Parco. Di seguito il programma di Giovedì 11 dicembre: Introduce: Chiara ParisiResponsabile Servizio Promozione e ComunicazioneEnte Parco SALUTI:Pasquale CatanosoRettore Università Mediterranea di Reggio CalabriaGiovanni GulisanoDirettore del Dipartimento di Agraria Università MediterraneaSanto Marcello ZimboneDirettore Generale Università MediterraneaStefano PoetaPresidente ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali RCINTERVENTI:Tommaso TedescoDirettore Ente Parco“Le azioni del Parco per la biodiversità” Domenico Laruffa Editore“Un’opera complessa anche dal punto di vistaeditoriale” Francesco Maria RaimondoPresidente Società Botanica Italiana“Gli studi sulla flora e sulla vegetazione fondamento perla protezione e la valorizzazione della biodiversità”Giovanni SpampinatoDipartimento di Agraria, Università Mediterranea di Reggio Calabria“La flora dell’Aspromonte: un patrimonio naturale da conservare e valorizzare” CONCLUSIONI:Giuseppe BombinoPresidente Ente Parco Nazionale dell’Aspromontes