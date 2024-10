‘Il mio posto è qui’: la presentazione del film a Reggio Calabria

“Il mio posto è qui” sarà presentato mercoledì 8 maggio presso il Cinema Multisala Lumiere di Reggio Calabria, alla presenza dei due registi, Daniela Porto e Cristiano Bortone.

Il film “Il mio posto è qui”

Il film “IL MIO POSTO E’ QUI” co-diretto da Daniela Porto e Cristiano Bortone, tratto dal romanzo della stessa autrice edito da Sperling e Kupfer ed interpretato da Ludovica Martino (SKAM, Vita da Carlo) e Marco Leonardi (Nuovo cinema paradiso, Anime Nere, Maradona). Il film ha vinto a marzo al Bif&st 2024 il premio come Miglior regia e Miglior attrice, è stato appena presentato con grande successo come Evento speciale al Lovers Film Festival di Torino ed è in uscita in sala il 9 maggio distribuito da Adler Entertainment.

La storia è ambientata in un piccolo paese calabrese, all’indomani della fine della Seconda Guerra mondiale e racconta l’amicizia tra Marta, ragazza madre promessa in sposa ad un contadino più vecchio di lei che non ama, e Lorenzo, l’omosessuale locale conosciuto come “l’organizzatore dei matrimoni”. Grazie a Lorenzo la ragazza deciderà di sfidare i pregiudizi della comunità che la circonda per trovare il proprio posto nel mondo.

È una storia intensa di riscatto femminile e superamento dei pregiudizi. Una narrazione che restituisce valore alla figura della donna e ai suoi primi, faticosi tentativi di scavalcare muri apparentemente invalicabili.

Il film, girato a Gerace, sarà protagonista di un tour di presentazione in Calabria, per omaggiare il territorio e le comunità che hanno preso parte. I luoghi saranno: Reggio Calabria, Gerace, Locri, Siderno, Cosenza e Catanzaro.