Al Museo Archeologico di Reggio la presentazione de ‘Le tre vite di Lisa’

Sabato 23 novembre alle ore 17:00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, verrà presentato il libro Le tre vite di Lisa scritto dalla ex soprintendente Margherita Eichberg e dal marito Maurizio Federico.

Il libro racconta la storia della figlia Elisabetta, detta Lisa, adottata a 5 anni in Ucraina e deceduta a novembre 2020 a seguito di un trapianto di midollo osseo eseguito per una malattia ematologica improvvisamente individuata dopo un incidente in monopattino.

Gli autori ripercorrono nel libro la storia della travagliata adozione e affrontano a più voci gli ultimi mesi di vita della ragazza.

Un’occasione di riflessione

La presentazione sarà anche un momento per discutere di volontariato, sanità, giustizia e informazione con ospiti autorevoli:

Adriana Comi , Associazione AGEDI odv

, Associazione AGEDI odv Giacomo Saccomanno , avvocato e giornalista

, avvocato e giornalista Giorgio Neri, giornalista

Gli autori e le associazioni coinvolte

Durante l’evento, saranno presenti gli autori Margherita Eichberg e Maurizio Federico. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni AGEDI odv, Accademia Calabra e L.I.S.A. (Lottiamo insieme per la sanità degli adolescenti), costituita in memoria di Elisabetta. L’attività dell’associazione sarà brevemente illustrata durante l’incontro.

Informazioni utili per visitare il Museo

Il Museo Archeologico Nazionale è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso alle 19:30.

Ingresso gratuito per i minori di 18 anni

Tutte le informazioni sono disponibili su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Prenotazioni e contatti

Prenotazioni visita: 0639967600 (attivo lun-dom, ore 9-18)

0639967600 (attivo lun-dom, ore 9-18) Didattica/Scuole: 0639967600 / edu@coopculture.it

0639967600 / edu@coopculture.it Gruppi: 0639967600 / tour@coopculture.it

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. I servizi aggiuntivi e la biglietteria sono gestiti da Coopculture.