"L'umanità cercata ed illustrata": Antonio Federico presenta il suo libro

Organizzata dall'Associazione Rcscuola, giovedì 24 giugno alle ore 18,00 presso la sede di Via Don Orione (300 mt. sopra la Chiesa di S.Antonio, accanto supermercato), si terrà la presentazione del libro del giovane illustratore reggino Antonio Federico dal titolo "L'umanità cercata ed illustrata (dalla finestra di un social network) " - Santelli Editore.

La manifestazione, che prevede nelle prossime settimane importanti eventi editoriali vedrà il saluto, in apertura dei lavori, della Presidente Luciana Capretti ed il saluto istituzionale del Dirigente dell'I.C. "Catanoso - De Gasperi" in rappresentanza del mondo della scuola reggina. Il coordinamento e l'introduzione sarà cura della Professoressa Natalia Tassone, mentre ci sarà l'intervento programmato del Presidente dell'Associazione culturale "Le Muse", Giuseppe Livoti, in qualità di giornalista e critico d'arte. Dopo i saluti e la presentazione l’autore si intratterrà in un dibattito col pubblico.