‘Oltre la paura’: a Reggio un incontro per sensibilizzare sul femminicidio

Un momento di riflessione e sensibilizzazione sulla sempre più drammatica realtà del femminicidio. Venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 15:30, presso il Consiglio regionale della Calabria, nella sala Federica Monteleone, si terrà la presentazione del libro “Oltre la paura”, scritto dalla giornalista Letizia Varano e incentrato sulla toccante storia di Maria Elisabeth, figlia di una vittima di femminicidio.

L’evento, promosso dall’Associazione Donne Reggine, rappresenta un’occasione per accendere i riflettori sulla violenza di genere, un fenomeno che continua a mietere vittime e che necessita di una risposta collettiva e concreta.

Gli ospiti dell’incontro

Ad aprire l’evento sarà Sabina Cannizzaro, presidente dell’Associazione Donne Reggine. Seguiranno gli interventi di Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, e della psicologa e psicoterapeuta Giulia Cugliandro, che analizzeranno gli aspetti giuridici e psicologici della violenza sulle donne.

A raccontare la sua storia in prima persona sarà Maria Elisabeth, testimone diretta di femminicidio e sociologa, la cui esperienza è al centro del libro di Letizia Varano. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Marina Malara.

Un evento per sensibilizzare e prevenire

Il femminicidio non è solo un fatto di cronaca, ma un dramma sociale che deve essere contrastato attraverso informazione, prevenzione e azioni concrete. Comprendere i segnali di pericolo, imparare a riconoscere situazioni di abuso e fornire alle donne strumenti per difendersi è essenziale per prevenire la violenza.

“Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi” – questa frase di Frida Kahlo, riportata sulla locandina dell’evento, sottolinea l’importanza di riconoscere il proprio valore e di non accettare mai alcuna forma di violenza.

Sabina Cannizzaro, presidente dell’associazione Donne Reggine, evidenzia la necessità di un cambiamento culturale:

“Nel corso degli anni, il numero di femminicidi e violenze domestiche continua a crescere. La strada per il cambiamento passa attraverso l’educazione al rispetto, il supporto alle vittime e la ferma condanna della violenza di genere. Iniziative come questa sono fondamentali per diffondere consapevolezza, creare spazi di dialogo e fornire strumenti utili a chi è vittima o a chi potrebbe trovarsi in situazioni di pericolo. La lotta contro il femminicidio non è una battaglia individuale, ma una responsabilità collettiva che coinvolge istituzioni, società civile e ogni singolo cittadino.

Dall’evento di venerdì 14 febbraio partiranno una serie di iniziative nelle scuole del nostro territorio, alla presenza di Mary Elisabeth, in cui l’associazione Donne Reggine sarà supportata dall’Ordine degli Psicologi, da operatori della Polizia e Assistenti Sociali. La volontà è quella di sensibilizzare e informare gli studenti. Con loro parleremo di tutti i segnali d’allarme da riconoscere per non cadere in pericolose trappole” – conclude la presidente, che ringrazia il Procuratore Di Palma sempre presente e vicino alle tematiche riguardanti i minori legati a storie di violenza e la gioielleria Rocca che sarà partner dell’evento che si terrà a Palazzo.