Presentazione ufficiale della Reghion Volley

Si è svolta presso la sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria la presentazione della squadra alle Istituzioni Comunali e Regionali. Presenti gli assessori Giovanni Latella nonchè assessore dello Sport e Giovanni Nucera assessore alla Regione Calabria presente anche il Presidente Provinciale FIPAV Domenico Panuccio. E’ stato presentato l’intero roster della squadra che nella stagione 2019/2020 andrà a disputare il Campionato Nazionale di B2 Girone L (Calabria-Sicilia). La prima parola è stata quella di mister Davide Monopoli che mette in chiaro i possibili obiettivi di questa squadra: ” E’ un’obiettivo “alto” il nostro, stiamo lavorando in palestra per questo. Giorno 19 Ottobre andremo a giocare sul campo di Pedara è sarà la prima delle ventisei gare, dove cercheremo di dare il massimo.”

La parola nel secondo momento è passata al Presidente Provinciale FIPAV Domenico Panuccio che rilascia queste dichiarazioni: ” La società Reghion è ormai una società storica nel panorama reggino, una realtà consolidata. Le ambizioni della società spero che possono essere avverate, anche perchè nella Reghion giocano ragazze anche della nostra città. La Reghion quest’anno disputerà il Campionato giocando al Palacalafiore, ambiente molto ambizioso. Questo sta a significare anche che c’è carenza di strutture “intermedie” che possa permettere ad una società di affrontare ben 26 partite, un Campionato davvero lunghissimo e costosissimo. E’ necessario avere queste strutture intermedie che permettono a queste squadre di diputare i Campionati con più tranquillità. Con l’inizio del nuovo anno spero che altre strutture saranno consegnate alla Pallavolo reggina. Senza strutture non si va da nessuna parte.”

Concluso il discorso del Presidente Provinciale della FIPAV la parola passa all’Assessore della Regione Calabria Giovanni Nucera: ” Conosco molto bene le difficoltà sportive, io ho fatto l’atleta, il dirigente e so i problemi che ha lo sport. Ed essendo Assessore Regionale allo Sport ho cercato in questi anni di dare una mano. Abbiamo contribuito dando una mano sul territorio Calabrese per le manifestazioni e anche per chi deve sostenere come la Reghion un Campionato. La questione che mi ha davvero mortificato in questi anni sono le cifre che una società come la vostra è costretta a pagare per allenarsi. Qui, ho chiesto di togliere queste forme di bilancio e molto probabilmente si può fare tutto ciò firmando un protocollo di intesa tra Provincia- Regione e Città Metropolitana è possibile dal prossimo anno non pagare più affitto per gli allenamenti. Se riusciamo superare questo scoglio, che per allenarsi bisogna “affittare” il campo, io penso che possiamo dare una grossa mano allo Sport.”

A chiudere il discorso l’assessore allo Sport Giovanni Latella: ” Reggio Calabria è una Città Sportiva ma nonostante tutto ci siano alcune strutture, non bastano e stiamo lavorando per averne altre. L’Augurio che vi faccio e che possiate salire di categoria rappresentando Reggio Calabria non solo a livello Interregionale ma anche Nazionale. Ci sono tutte le carte, per tradizione, in regola. La società, è una società forte e io li definisco gli eroi. So i sacrifici che bisogna fare per mantenere una squadra. Ringrazio l’assessore Nucera che ha voluto in questi 3 anni dare un riconoscimento allo Sport con dei finanziamenti. Ringrazio anche il Sindaco Falcomatà per l’investimento dato. Vi faccio un grosso in bocca al lupo e verrò a vedervi.”

Inoltre noi, come Volley Reghion: Ringraziamo il Presidente Demetrio Delfino per la cortese ospitalità,il Delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella per la fattiva collaborazione e la sua costante presenza, il Presidente provinciale Fipav Domenico Panuccio per il suo gentile intervento e l’Assessore allo sport della Regione Calabria Giovanni Nucera per l’amichevole partecipazione.