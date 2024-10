E’ il giorno della presentazione ufficiale. Appuntamento con i tifosi della Reggina in Piazza Castello

Quattro giorni e sarà campionato. I tifosi della Reggina hanno ritrovato quell’entusiasmo che sembrava smarrito, grazie alla vittoria ottenuta dalla squadra in Coppa Italia contro la Vibonese e soprattutto gli ultimi acquisti. Il tris di calciatori ufficializzati nella giornata di ieri ha dato maggiore forza e consapevolezza non solo all’organico ma anche a tutti gli appassionati che adesso credono ancora più convintamente di poter disputare un campionato di vertice. Dall’Oglio, Urso e Curiale saranno presenti insieme a tutti gli altri questa sera in Piazza Castello per la presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2024-25, appuntamento ore 21. Insieme alla Reggina ci sarà anche la Domotek Volley Reggio Calabria e la serata sarà condotta da Valeria Pellegrino.

“Una serata a tinte amaranto dove i protagonisti saranno gli atleti delle due formazioni reggine. Vi aspettiamo per inaugurare la nuova stagione e vivere insieme tutta la passione per i colori amaranto“.