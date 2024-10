La Reggina cala il tris e alza il livello qualitativo e di esperienza

Tre colpi in una sola giornata, tutti annunciati ma che nel momento in cui sono stati ufficializzati hanno creato reazioni positive tra i tifosi. Mister Pergolizzi, un attimo dopo la chiusura del test amichevole con il Val Gallico, aveva parlato della necessità di irrobustire l’organico in un reparto che ai più appariva completo, il centrocampo. Non uno, ma addirittura due i calciatori che la società ha messo a sua disposizione.

Dall’Oglio, polemiche a parte, in un campionato di serie D può certamente fare la differenza. Centrocampista in grado di ricoprire più ruoli sulla mediana, ma probabilmente scelto per occupare quella zona di campo dove sono state evidenziate le maggiori carenze. Il classico play davanti alla difesa, in grado di impostare e rompere il gioco degli avversari.

Francesco Urso è reduce dalla vittoria del campionato con la Cavese. A lui è stata consegnata la maglia numero dieci e quindi anche una buona parte di responsabilità. Centrocampista con la predisposizione al gol, è stato fortemente voluto da Pergolizzi e vanta esperienze importanti in categorie superiori con una presenza nella massima serie con il Cesena, cinquanta in cadetteria e poi anche in serie C.

Si uniscono ad un reparto che conta già elementi come Barillà, Laaribi, Ba, Salandria, Forciniti e all’occorrenza anche Porcino. Una scelta ampia per il tecnico per numero e caratteristiche.

Il terzo acquisto è in attacco, Davis Curiale. Con Rosseti ormai fuori, la certezza Barranco, squalificato alla prima di campionato, e Rajkovic in ripresa dopo l’infortunio, la società è andata su un elemento di sicuro affidamento e notevole esperienza. Il curriculum parla da solo, quasi sempre nel professionismo, l’ultimo anno al Terracina dove arrivato a stagione avviata, ha messo a segno 15 reti e vinto campionato e Coppa Italia di categoria.