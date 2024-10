Il Presidente dell’Avis ai microfoni di Citynow. “Reggio Calabria è sempre stata in emergenza sangue”

di Vincenzo Comi – “Donate, ragazzi! Vi sentirete supereroi!”.

Queste le parole di una delle ultime interviste rilasciate ai nostri microfoni da Antonio Romeo, presidente della sezione Avis di Reggio Calabria.

A seguito della denuncia di queste ore del primario del Centro Trasfusionale di Reggio Calabria, Alfonso Trimarchi, sulla emergenza sangue in città, abbiamo raccolto le parole di chi, da oltre 50 anni, lancia continui appelli ed inviti alla popolazione sulla drammatica situazione che colpisce ormai da tempo la città di Reggio.

“Ci accodiamo alle parole del dott. Trimarchi e siamo felici che ci siano altri appelli che possano stimolare i cittadini alla donazione – spiega Antonio Romeo – Siamo alla continua ricerca di donatori, in particolar modo giovani. Sollecitiamo la popolazione ad accostarsi a questo gesto nobile che può salvare una o più vite. Ricevere il sangue è un diritto ma è anche un dovere donarlo. Dobbiamo risvegliare il senso civico – continua Romeo – Da 64 anni siamo in prima linea in questa città cercando di far crescere la cultura della donazione. Adesso anche l’ospedale si è unito al nostro appello. Reggio Calabria è sempre in continua emergenza. Il motivo dell’emergenza è da ricercare nei numeri. Una città che ha 180.000 abitanti non può avere solo 10.000 donatori. E’ un risultato piuttosto scarso. Per questo motivo siamo in emergenza. Certo, il fabbisogno è aumentato da novembre 2016 con l’apertura di cardiochirurgia ma ricordiamo ancora che Reggio Calabria è sempre stata in emergenza sangue e non è una notizia di questi giorni. Accogliamo e facciamo nostro l’appello fatto dal centro trasfusionale. Mi piace concludere queste mie parole ancora con lo slogan ‘Donate ragazzi! Vi sentirete supereroi”’ nella speranza che il numero dei donatori possa aumentare”.