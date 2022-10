Un calabrese al timone dell'Accademia nazionale dei sartori

Un tempo, specie nei paesi, il mestiere di sarto costituiva una delle poche alternative all’agricoltura o alla pastorizia.

Poi la professione, grazie all’evoluzione tecnica e all’alta dose di creatività, è diventato simbolo indiscusso del “made in Italy” nel mondo.

Una schiera di “nomi” provenienti soprattutto dalla provincia italiana, in particolare da Calabria, Campania e Molise, sono diventati invidiati emblemi universali dell’eleganza, della classe, dell’estro e del gusto del bello.

Dopo una fase in cui la sartoria ha ceduto il passo al prêt-à-porter, da qualche anno si registra un ritorno dell’abito confezionato su misura, con molti ragazzi che associano questo affascinante mestiere al proprio futuro.

Una specializzazione che richiede molta formazione, alle prese con la conoscenza dei tessuti, con l’abilità nel prendere le misure, realizzare disegni, effettuare tagli, cuciture, asole e sottopunti, imbastire, padroneggiare il confezionamento e ovviamente saper sfruttare e affinare la propria creatività.

“L’Italia in questo settore resta leader nel mondo ed è necessario non disperdere questo patrimonio perché soltanto chi affonda le radici nel passato può comprendere l’importanza del futuro – spiega Gaetano Aloisio, calabrese, presidente dell’Accademia nazionale dei sartori, il punto di riferimento associativo e formativo del settore, sodalizio nato nel 1575 a Roma su impulso pontificio. Aloisio ha una rinomata sartoria a Roma in via di Porta Pinciana.