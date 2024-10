Il Presidente Surace si rallegra, il Palacalafiore è “la casa dello sport”

Un momento davvero significativo. Cinque gare in due giorni al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Il basket risponde presente con una varietà di argomentazioni davvero importante: si inizia alle ore 16 di sabato 21 Ottobre 2017 con l’esordio in Serie B per la Pantera Reggio Calabria, compagine che ha vinto il campionato di C Calabria ed è pronta a confrontarsi con l’Alma Patti.

Si continua alle ore 18 ed alle ore 20 con la doppia sfida regionale del massimo campionato calabrese con Nuova Jolly contro Basketball Lamezia ed Eraclè Sofà Villa San Giovanni contro Vis Reggio (senza dimenticare le sfide in campo nel medesimo campionato, al Centro Viola per Sbv-Soverato, al Palapulerà di Catanzaro con Virtus-Rende).

Domenica,invece, alle 15 sfida baby tra Scuola di Basket Viola ed Ymca Siderno Under 13, amichevole che diventa il ricco antipasto per la gara interna della Viola Met.Extra Reggio Calabria contro Rieti. E’ entusiasta e guarda al futuro il Presidente della Fip Calabria Paolo Surace che ha dichiarato:

“E’ una gioia incredibile vedere un Palasport del genere pieno ed operativo al cento per cento.

L’onore e l’onere della Fip Calabria nel rendere fruibile l’impianto giorno dopo giorno non è impegno da poco: cinque partite in due giorni, ed il gran finale con la gara di A2 della Viola Reggio Calabria contro Rieti è il fulgido esempio sul come il basket abbia grande voglia di rispondere presente.

Il “title” PalaCalafiore, la casa del basket è diventata finalmente una realtà non solo sulla carta e ne siamo fieri con l’auspicio che anche gli altri impianti comunali e regionali, ancora in disuso o alle prese con programmazione per i prossimi lavori possano diventare fruibili ed operativi al più presto anche perché abbiamo grande voglia di vedere lievitare i numeri del basket regionale.

96 atleti in scena in meno di 24 ore, seguito, pubblico ed addetti ai lavori non sono assolutamente numeri da poco conto e non possono far altro che diventare una risultante positiva che rende onore a tutto il movimento “basket”.