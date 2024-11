Presidio pacifico: manifestazione contro il circo a Reggio Calabria

Domenica 27 Settembre a Reggio Calabria, zona Tempietto si è svolta la prima giornata di presidio pacifico per manifestare contro il circo Lidia Togni, che ancora utilizza e sfrutta gli animali nei loro spettacoli, organizzato dall’associazione reggina ReggioVeg. Al presidio ha partecipato tanta gente, tra cui alcune associazioni come la Lega del CaneRC e Green Peace. Lo scopo del presidio è quello di sensibilizzare la gente, le famiglie ma soprattutto i bambini a non fermarsi all’apparenza ed a capire che gli animali in quell’ambiente sono sfruttati e costretti ad una vita di schiavitù. Leoni, elefanti, tigri, cammelli e non solo, dovrebbero vivere liberi in grandi spazi aperti, nel loro habitat e non in piccole gabbie in attesa di esibirsi (come si evince tristemente dalle fotografie scattate dai manifestanti presenti all’evento).

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e confidiamo nel fatto che la prossima volta saremo ancora di più. Il prossimo importantissimo appuntamento è fissato per domenica 4 Ottobre, ore 15.45.

Chiediamo che sia posta maggiore attenzione e sensibilità a questo tema e che il sindaco non permetta più al circo di entrare in città!