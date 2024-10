Preventivo noleggio a lungo termine: come scegliere il migliore

Scopriamo insieme come scegliere il miglior preventivo per un noleggio auto a lungo termine

Stai pensando seriamente di sottoscrivere un contratto di noleggio auto a lungo termine, ma non sai da dove iniziare? Vorresti capire come valutare e scegliere il miglior preventivo per poter spendere di meno?

Nessun problema perché all’interno del nostro articolo abbiamo cercato di riassumere tutte le informazioni sull’argomento fornendoti una breve guida pratica che potrà aiutarti nella scelta.

Prima di proseguire però è bene spiegare, per chi non lo sapesse, cos’è e in cosa consiste il noleggio a lungo termine.

Noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine (NLT) è una tipologia di locazione utilizzata principalmente per l’utilizzo di mezzi di trasporto da parte di imprese, liberi professionisti o privati come formula alternativa all’acquisto.

Il contratto solitamente ha una durata che può variare da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 anni e gli unici costi che bisogna sostenere sono quelli relativi al canone fisso mensile (il cui prezzo può oscillare in base ai chilometri, alla tipologia di autovettura scelta ed in base alla casa produttrice) e quelli relativi al carburante.

Nel corso degli ultimi anni infatti questa soluzione sta prendendo sempre più piede e molti automobilisti la stanno preferendo all’acquisto o a leasing per via dei vantaggi offerti.

I preventivi

Passiamo adesso a descrivere in che modo scegliere il miglior preventivo per quanto riguarda i contratti NLT?

Come prima cosa per riuscire a valutare correttamente un preventivo per il noleggio a

lungo termine di una vettura ti consigliamo, ad esempio, di visionare le varie offerte presenti su portali come Finrent.it e metterle a confronto con i dati di Fleet Magazine e Aniasa.it.

Confrontare i dati infatti è il primo strumento utile per poter scegliere nel modo migliore. Ma su quali aspetti bisogna soffermarci con più attenzione? Quali sono le cose da tenere i considerazione?

Costo del Canone

Ovviamente uno dei primi parametri da controllare per poter scegliere al meglio in base alle tue esigenze è il costo del canone fisso mensile. Sembrerà scontato, ma è sempre bene sottolinearlo, attraverso la comparazione dei costi è possibile effettuare una prima lista di preventivi da controllare più nel dettaglio.

Tipologia di Autovettura

Come precedentemente accennato il costo del canone può oscillare in base ad una serie di fattori e uno di questi è sicuramente il modello di automobile. Il modello di autovettura, la sua cilindrata, gli optionals presenti sono tutti aspetti che influisco sul costo finale del canone. Per poter valutare al meglio è quindi necessario fare dei confronti e delle comparazione tra modelli simili e scegliere quello che più ti soddisfa.

Chilometraggio

Un altro aspetto che influisce sul costo del canone fisso mensile è il chilometraggio. Nel momento della sottoscrizione del contratto infatti verrà stabilito un chilometraggio totale, ovvero il numero di km totali legati a quel contratto, al termine del quale verranno rimborsati o addebitati i km percorsi in più o in meno. Sarà quindi necessario calcolare e fare una previsione accurata dei chilometri che intendi percorrere.

Servizi

Un aspetto cruciale per poter stabilire la bontà di un preventivo o di un offerta legata ad un contratto di noleggio a lungo termine sono i servizi. I servizi inclusi nel contratto infatti sono tantissimi e spesso rappresentano il reale vantaggio di questa formula contrattuale poiché aiutano e delegano ad altri la gestione degli aspetti più rognosi legati all’utilizzo e alla proprietà di un’automobile.

Solitamente i servizi compresi o proposti sono:

1. Garanzia assicurativa RCA (solitamente con incendio e furto);

2. Bollo auto;

3. Tassa di proprietà;

4. Gestione del sinistro (assistenza post-incidente, autovettura sostitutiva, ecc);

5. Assistenza telefonica per compilare moduli CAI in caso di incidente;

6. Soccorso ed assistenza stradale;

7. Manutenzione ordinaria;

8. Manutenzione straordinaria;

9. Sostituzione pneumatici.

Alla luce di tutto ciò è quindi bene riflettere attentamente e comparare i vari servizi proposti nei diversi preventivi per poter scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Consigli utili

Questi in grossa sintesi sono tutti gli aspetti principali da valutare per poter scegliere in maniera corretta un preventivo relativo a un contratto di noleggio a lungo termine. Seguiranno alcuni consigli utili aggiuntivi che potranno aiutarti ulteriormente nella scelta.

– Il noleggio a lungo termine conviene soprattutto per chi ha la necessità di cambiare spesso automobile.

– Il noleggio a lungo termine è utile per quelle persone che non voglio occuparsi degli aspetti di gestione e manutenzione.

– Se sei un libero professionista puoi godere dei vantaggi fiscali legati al noleggio a lungo termine.

Bene, siamo arrivati al termine del nostro articolo, sperando che le informazioni fornite siano state utili ti invitiamo a commentare e a condividere con noi la tua opinione.