Nuvole all’orizzonte: le previsioni meteo per Reggio Calabria

L’estate 2019 è veramente terminata ed ha lasciato il passo all’autunno. Reggio Calabria gode, fortunatamente, di temperature miti durante tutto il corso dell’anno. Vediamo la situazione di questi giorni.

Lunedì 23 settembre

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 24 settembre

Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 25 settembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

