Torna il ‘Reggio Calabria Pride’, 10 anni di orgoglio: ecco la data

Sarà il decimo anno del ‘Reggio Calabria Pride‘. A fine luglio si terrà in riva allo Stretto l’ormai tanto attesa e sempre più grande parata tra le vie del centro storico.

A spoilerare la data dell’evento, gli stessi organizzatori che tramite la pagina FB annunciano:

“Siamo emozionatissimə di annunciare che in occasione del 10° anniversario dal primo pride della storia calabrese coloreremo la città di arcobaleno – annunciano gli organizzatori – Questa ricorrenza rappresenta l’occasione per ricordare quante cose sono cambiate. 10 anni di orgoglio per Reggio Calabria, e la Calabria tutta”.