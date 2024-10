Maturità a Reggio, Lavinia è la prima diplomata del liceo classico Campanella

Lavinia Macheda è la prima diplomata del liceo classico ‘Tommaso Campanella’. Un fardello difficile da portare viste le nuove modalità di esame stabilite a seguito della pandemia.

I ragazzi dell’ultimo anno, così come anche tutti gli studenti in generale, hanno dovuto affrontare mesi difficili e, con il passare dei giorni, hanno plasmato l’incertezza in forza. Quella forza che è stata loro utile per arrivare fin qui, fino all’esame di maturità.

“È stato facile – racconta Lavinia. Si tratta di una specie di interrogazione in cui i collegamenti vengono da sè, l’importante è aver studiato”.

La mascherina, ovviamente, è d’obbligo, ma cosa deve aspettarsi il candidato una volta arrivato a scuola?

“All’entrata è presente un dispenser per il gel igienizzante da utilizzare appena arrivati. A quel punto un collaboratore scolastico ti accompagna nell’aula che i professori hanno designato per gli esami”.

E a tutti i suoi compagni e studenti che, come lei stanno affrontando la maturità, Lavinia manda un messaggio: