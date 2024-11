Prima edizione del Globo Teatro Festival: lunedì 25 agosto, al Parco di Ecolandia la presentazione del festival internazionale di teatro.

Il Globo Teatro Festival, festival internazionale di teatro, comunica che lunedì 25 agosto alle ore 17:30 al Parco di Ecolandia di Arghillà si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Verranno illustrati tutti i dettagli della prima edizione del festival che si presenta come una importante novità per il territorio e si svolgerà in due fasi: l’edizione estiva nei giorni 29/30/31 agosto e 5/6/7 settembre presso il Forte Umbertino Gullì nel Parco di Ecolandia e l’edizione invernale nei mesi di novembre e dicembre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.Alla conferenza prenderanno parte i rappresentanti dello staff artistico e organizzativo e degli enti promotori e saranno illustrati tutti gli eventi in cartellone, con i dettagli su artisti e compagnie teatrali internazionali di un programma che prevede spettacoli di grande qualità artistica, alcuni per la prima volta in Calabria e anche prime nazionali.Il Globo Teatro Festival è un festival internazionale di teatro che abbatte i confini geografici dell’arte attraverso l’attivazione di una frontiera multiculturale e multi linguistica. È promosso dall’Associazione Pro-Pentedattilo onlus con il partenariato artistico ed esecutivo della compagnia teatrale Officine Jonike Arti di Reggio Calabria. Il progetto è cofinanziato dall’intervento “Creazione del Distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” – PISU di Reggio Calabria – POR FESR Calabria 2007/2013 – Asse VIII – Linea di intervento 8.1.1.3 “. La linea d’intervento incentiva le “Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per le filiere della creatività, dell’intrattenimento, della produzione artistica e culturale nelle Città e nelle Aree Urbane.”L’incontro sarà anche l’occasione, durante un aperitivo successivo alla conferenza, per visitare la location adibita per ospitare gli spettacoli in cartellone.