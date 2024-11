Prima giornata di ritorno, Sporting Reggio fermato dalla pioggia

Di Nicolino D’Ascoli. Al via la prima giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 Uisp. Dopo la prima parte di torneo entusiasmante che ha visto come assoluta protagonista l’Antica Abazia di Marino, adesso le inseguitrici cercano pronto riscatto e daranno battaglia per tutto il girone di ritorno. Ad incominciare dal S. Rocco Puzzi che continua a vincere e lo fa in trasferta contro il S. Elia Ravagnese, un 2 a 0 secco che non lascia scampo agli uomini di Bruciafreddo. Anche la Costa Viola prosegue la sua marcia trionfante vincendo il derby tirrenico contro la Soluzione 04 espugnando Scilla per 2 a 1, ancorandosi saldamente in terza posizione e rimanendo la vera sorpresa di questo campionato. Probabile vittoria a tavolino per la Polisportiva Futura di Motta S. Giovanni dato che gli avversari della Nuova Amatoriale Bovese non si sono presentati, si attende quindi solo la decisione del giudice sportivo come semplice atto formale. Torna alla vittoria anche la Ludos Vecchia Miniera che travolge 4 a 0 l’ Asd Sbarre, ancora fermo in ultima posizione.Non si è giocata la gara fra CS Giare e Sporting Reggio causa impraticabilità del campo secondo il direttore di gara. Gli uomini di Mangano in trasferta per la prima giornata di ritorno a Melito impegnati contro i locali del CS Giare sono arrivati con tutte le intenzioni per giocare la gara. Dopo poco più di un’ora di attesa, con la pioggia che alternava fasi temporalesche a fasi di assoluta tranquillità, sembrava tutto pronto per il fischio di inizio, sia le squadre che l’arbitro avevano deciso di cominciare il match. Un improvviso blackout parziale delle luci di gioco (si sono spente due su quattro) ha però bloccato le intenzioni delle compagini e l’arbitro si è visto costretto a fischiare immediatamente tre volte e decretare la gara sospesa. Il giudice sportivo con tutta probabilità deciderà di far disputare la gara non assegnando la vittoria a tavolino agli ospiti (visto che si è considerato il blackout come improvviso e dovuto al maltempo non imputabile, quindi, nemmeno oggettivamente, ai padroni di casa). Mister Mangano a caldo commenta così : “Appena arrivati sembrava possibile giocare la partita e per questo tutti noi eravamo già entrati in clima partita, poi le condizioni del tempo sono andate via via peggiorando e diventava sempre più difficile iniziare la gara. Il blackout ha definitivamente spento ogni speranza e l’arbitro ha deciso forse per la soluzione migliore. Se dovessimo rigiocare la partita arriveremmo con ancora più fame di vittoria, manterrò la squadra altamente concentrata, dopo i tanti errori della prima parte di stagione, adesso non ci è più consentito sbagliare”.