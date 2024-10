“La primavera dell’Europa” fa tappa al centro Europe Direct di Reggio Calabria

“La Primavera dell’Europa” fa tappa in città, grazie al Centro di informazione Europe Direct di Reggio Calabria, gestito dall’Assessorato alle Politiche Europee del Comune.

Si tratta di una iniziativa integrata che dal 18 al 29 marzo sta ospitando in tutta Italia dibattiti. Scuole secondarie, incontri nelle università ed eventi aperti a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è quello di portare l’Europa tra i cittadini, soprattutto i più giovani. Gli incontri vogliono inoltre promuovere la partecipazione attiva alla vita democratica dell’Unione. Da non dimenticare l’imminente appuntamento con il rinnovo del Parlamento Europeo del prossimo 26 maggio.

PRESENTI

Questa mattina ad affollare la Sala Altiero Spinelli del Cedir i ragazzi e i docenti del:

Liceo scientifico “ A.Volta ”;

”; Istituto Tecnico Economico “ R.Piria ”;

”; Istituto Tecnico “ Panella-Vallauri ”;

”; Liceo Artistico “ M.Preti – A.Frangipane ”;

”; Liceo Classico “Tommaso Campanella”.

Pronti ad ascoltare gli “ambasciatori europei” reggini, giovani che si sono distinti nel mondo del lavoro, dell’università, dello sport e dell’associazionismo grazie alle opportunità che l’Europa offre sui territori.

OSPITI

A testimoniare cosa ha fatto l’Europa per loro, con l’assessore alle politiche europee Giuseppe Marino, c’erano lo startupper Giuseppe Mangano, la Erasmus networker Giada Scarfone, Camilla Alampi già tirocinante Parlamento Europeo, il giovane avvocato Salvatore Ruggiero, la youth worker Alessandra Coppola e in video la campionessa europea di triathlon paraolimpico Anna Barbaro.

L’invito condiviso dallo Europe Direct di Reggio Calabria e da tutti i presenti per queste giornate è quello di esporre la bandiera dell’UE, simbolo dell’unità e dell’identità di tutta l’Europa, alla finestra, in classe o in aula in università.

Ma anche partecipare a iniziative on line: una foto o un video da postare con #stavoltavoto #PrimaveradellEuropa.

Un pensiero dedicato all’Europa e a cosa significa per ciascuno di noi essere cittadino italiano ed europeo, insieme alla condivisione della ragione per la quale si andrà a votare il prossimo 26 maggio.