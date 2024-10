Settimana dell’Amministrazione Aperta: Europe Direct con il liceo “A.Volta”

Si è svolto nell’aula “Socrates” del Liceo Scientifico “A. Volta” l’incontro “Open data e cittadinanza attiva” promosso nell’ambito del progetto “A scuola di OpenCoesione” che vede protagonisti gli studenti del team “Chiave di Volta” della classe 3° C.

Gli stessi studenti hanno presentato le prime rilevazioni dell’attività di monitoraggio civico che loro stessi stanno conducendo sul progetto relativo alla creazione della Cittadella della cultura al Monastero della Visitazione.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle tante iniziative in corso di svolgimento in tutta Italia per la Settimana dell’Amministrazione Aperta con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability.

PARTECIPANTI

Presenti all’incontro:

il Dirigente Scolastico Angela Maria Palazzolo;

Irene Calabrò, Assessore al Patrimonio Culturale di Reggio Calabria;

Giuseppe Marino, Assessore alle Risorse UE del Comune di Reggio Calabria;

Marialucia Malara, Responsabile Europe Direct del Comune di Reggio Calabria;

Marisa Cagliostro, Professore Associato dell’Università Mediterranea;

Daniela Neri, Responsabile Servizio Tutela e Valorizzazione Beni Culturali del Comune di Reggio Calabria.

Leggi anche

Lo spessore del percorso di impegno civico portato avanti dai ragazzi è stato sottolineato dalla professoressa Palazzolo che ha rimarcato quanto siano “importanti, nell’ambito dell’offerta didattico-formativa promossa dal nostro istituto, i temi della cittadinanza attiva, della cura e attenzione verso il patrimonio culturale con un occhio sempre rivolto alla valorizzazione in chiave economica e attrattiva.

Parlare di cultura significa parlare di bellezza, di educazione e di rispetto verso ciò che ci circonda. In questa direzione, la Settimana dell’amministrazione aperta è per noi una grande opportunità e ringrazio l’Assessorato Politiche comunitarie e lo Europe Direct per averci affiancato in questo progetto di didattica innovativa. Si tratta di un momento altamente formativo per i ragazzi che consente loro di potenziare le capacità di lettura e analisi dei dati, l’utilizzo dei riferimenti storici e artistici e la conoscenza stessa dei fattori identitari. Crediamo fortemente nel monitoraggio civico quale strumento propositivo di supporto dei processi di sviluppo del territorio”.

L’Assessore Marino ha affermato:

“Abbiamo vissuto un’altra proficua e intensa giornata all’interno del bellissimo liceo “Alessandro Volta” insieme agli studenti della nostra città per vivere l’importante appuntamento della Settimana dell’amministrazione aperta. Una preziosa e utile occasione per sperimentare cosa significa essere cittadini attivi, partecipando direttamente alla vita della pubblica amministrazione, toccando con mano le dinamiche e i particolari che caratterizzano lo svolgimento di un progetto come in questo caso specifico, ovvero la riqualificazione e rilancio del Monastero della Visitazione. Un sito strategico per il turismo e l’attrattività cittadina in cui l’amministrazione sta realizzando un polo museale, culturale ed espositivo attraverso i fondi europei. Con gli studenti abbiamo avviato un percorso di studio e analisi anche attraverso visite guidate in cantiere. Abbiamo dato loro i dettagli e le carte del progetto per fargli comprendere quanto sia complesso realizzare un’opera. Si stanno così rendendo protagonisti, in modo attivo e propositivo, di una pagina importante di pubblica amministrazione di cui oggi abbiamo tracciato un primo bilancio. Ciò che più ci rende orgogliosi è che i ragazzi hanno già acquisito la centralità dei concetti di partecipazione, cittadinanza attiva e monitoraggio civico quali elementi indispensabili non solo per garantire trasparenza ed efficienza amministrativa ma anche per diventare cittadini migliori”.

Leggi anche

I giovani sono la linfa vitale della nostra città, ha detto l’assessore Calabrò.