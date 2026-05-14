‘Primi Calci-Piccoli Amici’: a Ciccarello il calcio diventa inclusione, sorriso e speranza

Ci sono giornate che vanno oltre lo sport. Giorni in cui un pallone che rotola su un campo diventa occasione di incontro, inclusione e amore per il prossimo. È questo lo spirito di “Primi Calci – Piccoli Amici”, il raduno in programma domenica 17 maggio 2026 al Campo di Ciccarello, promosso grazie al sostegno della FIGC, alla collaborazione di Mary Caracciolo e all’impegno dell’associazione Insieme per la città APS.

Una mattinata speciale, dedicata ai bambini e alle famiglie, dove il calcio si trasformerà in un linguaggio universale capace di unire, abbattere distanze e regalare sorrisi autentici.

Dietro l’evento, però, c’è soprattutto un grande obiettivo di cuore: sostenere la seconda edizione del progetto “Un campo estivo a Colori”, iniziativa pensata per permettere a bambini e ragazzi con spettro autistico di vivere il centro estivo insieme ai loro coetanei, condividendo giochi, emozioni, amicizie e momenti di quotidiana felicità.

Durante l’iniziativa sarà attiva una raccolta fondi solidale. Ogni contributo, anche il più piccolo, potrà trasformarsi in un aiuto concreto per tante famiglie del territorio. Per ringraziare chi sceglierà di partecipare, gli organizzatori hanno previsto anche un sorteggio finale con premi offerti dai partner dell’evento.

Ma il vero premio sarà sentirsi parte di qualcosa di importante.

Sul campo, accanto ai bambini, ci sarà anche una operatrice dell’inclusione con il “salvadanaio solidale”, simbolo di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno.

L’invito dell’associazione è semplice ma potente: partecipare, donare, esserci. Perché dietro ogni gesto di solidarietà può nascere un’estate fatta di colori, abbracci, autonomia e nuove possibilità per tanti ragazzi speciali.

Chi non potrà essere presente potrà comunque contribuire tramite bonifico bancario intestato a:

Insieme per la città – Associazione di Promozione Sociale

IBAN :IT66A0103016300000004355163

Causale: Erogazione liberale “Un campo estivo a colori” + nome e cognome

Per partecipare al sorteggio sarà sufficiente inviare via WhatsApp la ricevuta della donazione insieme ai propri recapiti.

“Un campo estivo a Colori” non è soltanto un progetto. È un messaggio di inclusione, una mano tesa alle famiglie, una promessa di normalità e felicità per tanti bambini che meritano di sentirsi parte del gioco, sempre.

Per informazioni: 327 685 6219

Instagram: @insiemeperlacitta