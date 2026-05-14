Cessione Reggina, Rizzetta: ‘E’ una delle pochissime piazze che valuterei, ma…’
Nuove dichiarazioni del presidente del Campobasso riguardo l'accostamento al club amaranto
14 Maggio 2026 - 15:58 | Redazione
Con la Reggina impegnata nella finale play off e il Campobasso appena eliminato dal play off per andare in serie B, spunta nuovamente il nome dell’italo-americano Rizzetta, presidente della compagine molisana, già accostato agli amaranto, parlando di interessamenti di un fondo e con lo stesso protagonista che proprio a CityNow aveva confermato tutto, ma anche il suo disimpegno.
Ha ribadito lo stesso concetto in una lunga intervista a lacadadic.com: “Reggio Calabria è una delle pochissime piazze che valuterei ritenendola una opportunità unica e non l’ho mai negato. Ho tanti legami familiari e sentimentali con Reggio Calabria e con la Reggina“.
“Sono stato contattato da un gruppo di investitori che mi ha chiesto di fare da interlocutore ma, per una miriade di motivi che non posso spiegare e che sono vincolati da patti di riservatezza, l’operazione non si è concretizzata. Poi, per quanto riguarda il sottoscritto, sono molto coinvolto nel progetto Campobasso e porto sulle spalle una grossa responsabilità sociale verso i molisani, oltre al fatto che ci sono vari discorsi sulla multiproprietà che rendono difficile in Italia essere un riferimento per due club”. Discorso chiuso? “Non sono una persona che chiude la porta a nessuno, ma un mio ingresso nella Reggina in questo momento non lo prevedo un’ipotesi realizzabile”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie