Presentati alla Camera dei Deputati il manuale di diritto processuale civile e ‘Verso la toga’

Un convegno che mette sotto la lente la professione forense: alla Camera presentati i volumi Key Editore e discussi i nodi che dividono avvocatura e istituzioni

Si è svolto questa mattina alla Camera dei Deputati, nella Sala “G. Matteotti” di Palazzo Theodoli-Bianchelli, il convegno di presentazione della III edizione del Manuale di Diritto Processuale Civile e del volume Verso la Toga – Manuale di preparazione all’esame di abilitazione forense – entrambi editi da Key Editore e a cura dell’avv. prof. Giancarlo Sciortino.

L’iniziativa ha riunito accademici, avvocati, mediatori civili e giovani praticanti per fare il punto su tre nodi centrali per la professione forense: le criticità in tema di mediazione civile e commerciale; quelle relative al giudizio di famiglia e minori, e le prospettive di riforma dell’esame di abilitazione.

I saluti istituzionali: Varchi apre i lavori alla Camera

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali dell’On.le Avv. Carolina Varchi, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, che ha sottolineato l’importanza del confronto tra Parlamento e mondo forense per accompagnare le riforme in materia di giustizia civile.

Mediazione civile e Riforma Cartabia: l’analisi di Stilo

Nel corso delle relazioni, l’Avv. Nancy Stilo, componente della Giunta Nazionale AIGA con delega al Dipartimento ADR, ha analizzato le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia e le questioni ancora aperte in tema di mediazione civile e commerciale, evidenziando i risultati dell’istituto rivalutato, anche dal recente intervento del legislatore, da semplice strumento deflattivo del contenzioso a paradigma innovativo di giustizia consensuale e riparativa.

Famiglia e minori: Faraone sulle criticità del giudizio

L’Avv. Angela Faraone, componente del Dipartimento pari opportunità di AMI e referente per il distretto di Reggio Calabria, si è soffermata sulle criticità del giudizio di famiglia e minori, con un focus centrato sul necessario bilanciamento tra esigenze di celerità e garanzie difensive stante la delicatezza e la specificità della materia oggetto del dibattito.

Esame di abilitazione: formazione e prospettive con Lucci

Il tema della formazione è stato al centro dell’intervento dell’Avv. Fabiana Lucci, Presidente di Accademia di Diritto e Responsabile della Formazione per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che ha illustrato lo stato attuale e le prospettive di riforma dell’esame di abilitazione forense, con un focus sul raccordo tra università, pratica e prova d’esame.

Le conclusioni di Sciortino e la finalità dei volumi

Le conclusioni sono state affidate all’Avv. Prof. Giancarlo Sciortino, autore dei due volumi e professore presso la Columbus Academy di Roma, che ha illustrato struttura e finalità delle opere, pensate come strumenti operativi sia per lo studio universitario che per la preparazione all’esame di Stato.

Il convegno ha visto una nutrita partecipazione di avvocati, praticanti e rappresentanti delle associazioni forensi giovanili.