Coronavirus, 1° caso a Palmi. Ranuccio: ‘Si tratta di una ragazza fuorisede’ – VIDEO

È questo il messaggio pubblicato su Facebook da Giuseppe Ranuccio, sindaco del Comune di Palmi.

“Cari concittadini buongiorno e buona domenica. In questa bellissima giornata devo comunicarvi purtroppo una brutta notizia che non può, di certo, farci piacere. Vista l’importanza ho ritenuto fondamentale comunicarvela subito.

Una ragazza che viveva in Piemonte che si è recata a Palmi, qualche giorno fa, per motivi familiari è risultata positiva al Covid-19. La ragazza sta bene, abbiamo già adottato tutte le misure del caso. È stata posta in quarantena insieme ai conviventi e la situazione, al momento, non desta alcuna preoccupazione.

È doveroso approfondire la questione. Ed è esattamente quello che stiamo facendo in collaborazione con l’ASP per risalire alla catena dei contatti. Ovviamente per quanto importante e preoccupante la notizia, non bisogna lasciarsi prendere dal panico. Nessuna caccia alle streghe. Dobbiamo mantenere la calma ed ora, più che mai, rispettare le misure restrittive. Vi aggiornerò puntualmente su ogni altra novità. Mi raccomando, state a casa”.