Primo squillo di Bolzicco. La Lfa (nonostante l’arbitro) vince sul campo del Canicattì

Grazie al primo gol stagionale di Bolzicco la Lfa si impone sul campo del Canicattì. Buona la prova degli amaranto, il bicchiere mezzo vuoto è relativo alle diverse occasioni sprecate per raddoppiare.

Le scelte iniziali

Canicattì con il 3-5-2, per i siciliani il tandem offensivo è composto da D’Onofrio e Bonilla. Trocini (privo di Barillà, Zucco e Rosseti) lancia Porcino dal 1′, amaranto con il 4-3-3. Bolzicco il riferimento offensivo, alle sue spalle agiscono Altamura e Marras in un sistema che talvolta diventa 4-3-2-1.

Primo tempo

La prima chance, ghiottissima, è per gli amaranto. Altamura ha sui piedi più di un rigore a porta vuota, da pochi metri la conclusione del giovane amaranto si perde…nelle montagne dietro la porta del Canicattì: erroraccio imperdonabile per Altamura.

Con il passare dei minuti prevale l’equilibrio, Lfa che fatica a offrire palloni giocabili (preferibilmente alti) a Bolzicco mentre Porcino non trova la giusta posizione. Poco dopo la mezzo’ora ci prova proprio l’ex Livorno, conclusione dalla distanza che non impensierisce Scuffia.

La gara si accende nei minuti finali della prima frazione. Al minuto 36′ Lfa che trova il vantaggio con un colpo di testa di Girasole, l’arbitro Muccignato ha un clamoroso abbaglio e si inventa un fallo su Raimondi: clamoroso scippo, non il primo in questa stagione, per gli uomini di Trocini.

Lfa che reagisce subito al torto subito, e al minuto 43 sblocca nuovamente la gara con il primo gol stagionale di Bolzicco. Servito dal vivacissimo Altamura, l’attaccante argentino non sbaglia e di sinistro supera Scuffia.

Secondo tempo

La ripresa inizia senza cambi, il Canicattì dopo un primo tempo senza squilli, prova a pungere alla ricerca del pareggio. Ingenuità amaranto al 55′, i padroni di casa cercano di approfittarne ma Velcea non si fa sorprendere sul primo palo, sulla conclusione di Sidibe.

Al 58′ è un miracolo da Champions League quello che impedisce alla Lfa di raddoppiare: perfetto il colpo di testa di Girasole da calcio di punizione, il portiere siciliano vola e con una manata dice no al difensore amaranto.

Trocini inserisce Provazza per Altamura, pochi secondi e il neo entrato si divora un gol se possibile peggiore rispetto a quello di Altamura nel primo tempo. Con la porta completamente spalancata, il giovane amaranto calcia malissimo a lato.

Pochi minuti e il copione, simile, si ripete. Zanchi rivela Porcino, in contropiede gli amaranto possono chiudere la pratica ma è sbagliato il servizio per Zanchi, appostato da solo a centroarea. Lfa sprecona, risultato che non rispecchia quanto visto fino al minuto 75.

Nel finale il Canicattì spinge, brividi per Lfa in particolare su due calci piazzati che fanno temere la beffa del pareggio. Amaranto che non riescono più a mettere la testa nella metà campo avversaria, il Canicattì però non va oltre qualche mischia. Finisce 0-1, successo esterno per la Lfa, che conferma l’ottimo rendimento esterno. Rimane da correggere al più presto il pessimo ruolino in casa.