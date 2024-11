Primo test positivo per la Viola Reggio Calabria

Davanti ad oltre mille e duecento spettatori si è svolta la prima amichevole stagionale della Viola Reggio Calabria, che in terra siciliana ha affrontato gli uomini di coach Griccioli dell’Orlandina Basket. La compagine di Capo d’Orlando si appresta a disputare per la stagione 2014/2015, il massimo campionato italiano di pallacanestro ed è stata costruita per affrontarlo nei migliori dei modi. Sul parquet i padroni di casa si sono subito portati avanti (26 – 20). I ragazzi di coach Benedetto hanno comunque dimostrato di riuscire a contrapporsi alla forza dei siciliani, intercettando e spesso annullando alcuni loro schemi di gioco già rodati. Secondo quarto tutto sommato equilibrato (19 – 16 per l’Orlandina) mentre la terza frazione registra un più netto allungo dei padroni di casa (23 – 16). L’ultimo quarto vede nuovamente una situazione di sostanziale equilibrio (16 – 15 ) . Al PalaFantozzi finisce 84 – 67 per i biancoazzurri, ai reggini la soddisfazione di aver firmato comunque una buona performance alla prima uscita stagionale contro un avversario di caratura tecnica e categoria superiore. Prossima amichevole per la Viola Reggio Calabria, mercoledì 10 settembre alle ore 18.00 contro la Pallacanestro Trapani (a Cefalù).UFFICIO STAMPA VIOLA REGGIO CALABRIA