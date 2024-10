“Primo Trofeo dei Bronzi”. Si apre ufficialmente la stagione sociale dell’ASI

10 km di competitiva valida come seconda tappa del campionato A.IA. e 4 Km di non competitiva

Ripartite le attività di Asi Calabria, si apre la stagione sociale con un evento straordinario.

Si tratta del Primo Trofeo dei Bronzi, aperto ai soli tesserati Asi, che si terrà l’1 dicembre 2019 a Reggio Calabria. Il raduno è previsto alle ore 8 in Piazza Duomo e la partenza alle ore 10. Quattro competizioni in un unico grande evento sportivo che coinvolgerà l’intera regione.

Una collaborazione tra Asi Calabria e Asd atletica Sciuto per dar vita ad un appuntamento di grande rilevanza sportiva.

Il primo trofeo di Bronzi è una gara podistica che prevede 10 km di competitiva valida come seconda tappa del campionato A.IA., 10 Km e 4 Km di non competitiva, e una speciale sezione dedicata ai più piccoli: 300 metri per i bambini dai 6 agli 8 anni che avranno così la possibilità di divertirsi attraverso un momento di grande aggregazione sportiva.

Una gara che si annuncia coinvolgente ed entusiasmante che metterà assieme adulti e bambini, appassionati e professionisti, per un appuntamento che nasce oggi ma che vuole proseguire negli anni, nell’ottica della diffusione e della promozione dello sport e dei suoi preziosi valori formativi perseguiti dal Comitato Asi.

E tra i valori di cui parlavamo vi sono, in particolare, il valore dell’integrazione, dell’inclusione sociale, della rinascita, il potere motivazionale dello sport. Proprio per questo Asi Calabria del Presidente regionale Giuseppe Melissi, con il presidente provinciale Fabio Gatto, sarà presente con uno stand, sabato 7 dicembre, alla III edizione della “HappyRun X Christmas” di Giusy Versace, atleta paralimpica, testimoniando sostegno e supporto, e sposando e promuovendo l’immagine dello sport che include senza alcun limite.

Una manifestazione con sfondo sociale il cui introito viene utilizzato per l’acquisto di ausili e protesi sportive per persone con disabilità del territorio calabrese.

Lo stand dell’Asi sarà dedicato ai bambini trasformando questa bella manifestazione in un villaggio tutto da vivere e veicolando anche ai più piccoli messaggi positivi e altamente formativi.