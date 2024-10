Primo trofeo ‘Re Italo’, la grande boxe ritorna in Calabria

La grande boxe ritorna in Calabria e lo fa con uno dei pugili migliori del panorama italiano. A Catanzaro il 22 dicembre sul ring allestito all’interno del PalaGiovino salirà Giacobbe Fragomeni, campione del mondo WBC nel 2008 per la categoria dei pesi massimi-leggeri. Fragomeni può considerarsi a tutti gli effetti l’ambasciatore del pugilato calabrese in quanto, pur se nato a Milano, è originario di Caulonia.

Un ritorno a “casa”, quindi, per Fragomeni, che sul ring di Catanzaro sarà il protagonista del primo trofeo “Re Italo”. La manifestazione, organizzata dalla Pugilistica Eagles Catanzaro e dalla Pro Fighting Catanzaro del maestro Umberto Rodomisto, sarà un contest misto di boxe e kickboxing, un vero concentrato di sport da combattimento. Una prima edizione che si preannuncia ricca e variegata e che vuole legarsi indissolubilmente al territorio in cui si svolge, ecco spiegato l’accostamento al leggendario Re Italo.

L’eroe mitologico a capo degli Enotri, antico popolo che viveva in Calabria, che in suo onore successivamente si chiamarono Itali e diedero il nome di Italia prima all’Istmo di Catanzaro, poi alla nostra Regione e infine a tutto il nostro Paese. Italo fu un combattente che riuscì ad unire tutte le popolazioni calabresi creando una forte identità. Il trofeo “Re Italo” si pone tra i suoi obiettivi, quindi, quello di creare una forte senso identitario tra i pugili e atleti calabresi di kickboxing. Giacobbe Fragomeni sarà uno dei protagonisti della serata.

Un vero e proprio ritorno sul ring, un evento nell’evento che attirerà appassionati non solo dalla Calabria ma da tutto il Sud Italia. Inoltre, a rendere la serata veramente “incandescente”, ci sarà l’incontro internazionale di Kickboxing per il Titolo AFSO nella specialità K1 categoria di peso 50.800 k nella quale gareggerà Federica Arpino, atleta della Pro Fighting Santeramo, allenata dal maestro Graziano Lassandro.