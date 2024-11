Pro Reggina-Italcave Real Statte. Altra sfida insidiosa per le ragazze di Tramontana.

di Nicolino D’Ascoli – La Pro Reggina 97’ dopo l’importante successo ottenuto contro Castellana Grotte e la settimana di pausa del campionato per lo svolgimento delle finali di Coppa Italia, domenica prossima si troverà a fronteggiare la capolista Italcave Real Statte. Una partita difficilissima, che la Pro Reggina cercherà di fare sua a tutti i costi, grazie anche all’aiuto della sosta forzata, che ha portato in casa amaranto un po’ di fiato, concentrazione e convinzione.Gli avversari sono una compagine ostica, fanno dell’equilibrio e della compattezza il loro punto di forza, per questo motivo le calabresi dovranno essere ancor più propositive e rimanere attente : “Per noi un’altra sfida – ha commentato Enzo Tramontana. Ci aspettiamo una partita combattuta, in cui entrambe le compagini daranno il massimo per ottenere un risultato positivo. Purtroppo, dovremmo fare a meno di Mezzatesta e Romeo, entrambe squalificate, ma sono sicuro che chi subentra’ farà di tutto per supportare la squadra e non dare margini di manovra alle avversarie”.Una trasferta insidiosa, visto il valore delle due compagini e la necessità di fare punti con diverse motivazioni. Il tecnico reggino anche lui squalificato, ha rimarcato l’impegno e la determinazione della squadra sull’obiettivo da raggiungere: “Il gruppo è carico e fortemente motivato per centrare il traguardo che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Continueremo a lottare e proiettarci in maniera positiva verso il futuro.Dobbiamo proseguire nel percorso intrapreso, per dare ulteriore valore agli sforzi effettuati sino a questo momento e sostenere con convinzione le nostre ambizioni. La squadra ha grandi capacità ed è sostenuta da una dedizione immensa che la può proiettare verso la conquista di risultati importanti. Le ragazze sono convinte e vogliono dimostrare in queste ultime quattro partite, con umiltà e carattere, grande senso di appartenenza alla Pro Reggina. Dalle indicazioni emerse durante la settimana, ho tratto sensazioni positive che ci hanno confortato per questa parte del campionato. Nonostante le difficoltà, non ci arrendiamo. Continuiamo a confrontarci e programmare per il prossimo futuro”.