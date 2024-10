Problemi idrici nel centro città, i Verdi: “Cittadini privati di un servizio essenziale”

"Un centro cittadino privato di un servizio essenziale, l’acqua. Per fortuna il disservizio è cessato, ma restano il disagio e la spesa per il ripristino". La nota della Federazione cittadina dei Verdi Reggio Calabria

Se non si riesce a capire il concetto di interazione si ha difficoltà a governare gli eventi e quindi le città!

Un centro cittadino per l’ennesima volta privato di un servizio essenziale, l’acqua. Per fortuna stamattina il disservizio è cessato, ma il disagio e la spesa per il ripristino restano.

Noi Verdi lo scriviamo da tempo, l’ambiente non è solo quello naturale, ma anche e soprattutto quello urbano. Consideriamo sprecati i fondi per la manutenzione delle strade cittadine se i servizi in esse interrati non sono ben monitorati e manutenuti, se ditte private continuano a devastare senza controllo per cablaggi vari e ripristinare a piacimento il manto carrabile o se, una volta asfaltate a nuovo le strade, si da più importanza alle strisce blu dei parcheggi a pagamento che alla segnaletica orizzontale per le sicurezza pedonale (strisce di attraversamento, bande rumorose, segnalazione rampe disabili etc.) Le strade sono nostre!

Scriviamo da tempo che la stesura di un PUMS (Piano Urbano d Mobilità Sostenibile) non ha come finalità il solo miglioramento degli utili dell’azienda dei trasporti, ma anche e soprattutto un miglioramento della qualità della vita, conseguente ad un’accresciuta qualità dell’aria, del rapporto con i luoghi percorsi a piedi, dell’economia del commercio al dettaglio insomma delle attività svolte intra maenia delle città. Cerchiamo da anni, e non siamo i soli, di infondere il concetto che l’ambiente urbano è un insieme sistematico di azioni che sinergicamente si susseguono e che condizionano il metabolismo della città. Insomma, continuiamo a chiedere a questa amministrazione come priorità, una pianificazione degli interventi e non dei fondi economici, altrimenti qualsiasi sforzo resterà vano.

Fonte: Verdi Italiani – Vincenzo Giordano, Consigliere di Federazione Nazionale