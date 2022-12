Festa dell'Immacolata: a Nicotera torna la processione in mare

Dopo lo stop dovuto al Covid, nel Comune calabrese torna a celebrarsi l'antico rito dedicato alla Madonna portata a spalla dai pescatori in mare

“Una foto che vale più di 1000 parole”.

È ciò che ha scritto il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, in un post su Facebook, nel giorno della Festa dell’Immacolata. Nel frazione marina del comune calabrese, infatti, l’8 dicembre è tornata, dopo due anni di lockdown, la tradizione processione della Madonna a mare.

A Nicotera Marina torna la processione della Madonna a mare

Tantissimi i fedeli accorsi non solo dai paesi vicini, ma da tutta la Calabria per assistere al solenne momento di raccoglimento religioso celebrato dal Comune con una serie di eventi collaterali, anche dal punto di vista civile.

Tradizione vuole che la tatua lignea della Madonna ripercorra il tragitto compiuto nel giorno del ritrovamento, quando venne recuperata da alcuni pescatori del posto e portata sulla spiaggia.

L’Immacolata lascia la sua casa, la parrocchia di Nicotera, sulle spalle di fedeli e cittadini, una volta giunta in prossimità della spiaggia viene affidata ai pescatori che hanno il compito di portare la Madonna in processione in mare.