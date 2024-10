Processo Eyphemos, assolto ex responsabile appalti di Sant’Eufemia: ‘il fatto non sussiste’

Arrestato a febbraio 2020 per partecipazione ad associazione mafiosa, per l'ingegnere del Comune di Sant'Eufemia è stata disposta la scarcerazione

Nella giornata di ieri, presso il tribunale di Palmi, ha avuto luogo un’udienza del Processo Eyphemos ordinario.

In seguito alla lettura del dispositivo della sentenza, è stato assolto l’ingegnere Domenico Luppino.

Assolto l’ing. Luppino dal processo Eyphemos

“Assolto perché il fatto non sussiste l’Ing. Domenico Luppino, ex responsabile dell’ufficio appalti del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, arrestato nel febbraio del 2020 per partecipazione ad associazione mafiosa.

Il Tribunale lo ha assolto e ne ha disposto l’immediata scarcerazione.

È stato difeso dagli avvocati Andrea Alvaro e Luigi Luppino.

La Procura distrettuale aveva chiesto la condanna ad anni 15 di reclusione.