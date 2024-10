Processo Miramare in appello: è il giorno della sentenza

In diretta sulla nostra pagina Facebook la lettura del dispositivo ed uno speciale Live Break per riassumere il processo d'appello

Si terrà oggi, 8 novembre 2022, l’ultima udienza del processo in appello del caso Miramare.

Dopo l’arringa dell’avvocato Caiazza a sostegno del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, è prevista la camera di consiglio, all’esito della quale verrà letto il dispositivo della sentenza di appello.

Il 19 novembre 2021, Falcomatà e buona parte della sua prima giunta venivano condannati, in primo grado, per abuso di ufficio (mentre venivano assolti per il reato di falso). A circa un anno da quella data, l’attenzione della città di Reggio Calabria è nuovamente rivolta sull’ormai celeberrima delibera n. 101 del 16 luglio 2015 che ha autorizzato l’affidamento provvisorio, temporaneo e sperimentale di una parte dell’Hotel Miramare all’imprenditore Paolo Zagarella.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, dunque, dovrà confermare o smentire quanto già stabilito in primo grado. Sul tavolo, però, non ci sono unicamente le posizioni di Falcomatà Giuseppe, Acquaviva Giovanna Antonia, Anghelone Saverio, Neri Armando, Nardi Patrizia, Marino Giuseppe, Muraca Giovanni, Quattrone Agata, Spanò Maria Luisa, Zagarella Paolo e Zimbalatti Antonino, ma anche ripercussioni sull’attuale amministrazione della città.

CityNow seguirà l’evento dall’esterno della Corte d’Appello di Reggio Calabria con uno speciale Live Break. Riepilogo dell’intero caso Miramare con il direttore Vincenzo Comi ed il giornalista Pasquale Romano. In diretta, sulla nostra pagina Facebook, la lettura del dispositivo di sentenza.