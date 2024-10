Miramare, ecco le motivazioni: ‘Tornaconto personale di Falcomatà, un suo desiderio da assecondare’

“Si è omesso di dare preventivo avviso pubblico e di espletare una gara ancorché informale per consentire a terzi di manifestare l’interesse all’assegnazione dell’immobile e di concorrere per l’affidamento in uso dello stesso, procurando intenzionalmente in tal modo allo Zagarella ed all’associazione dallo stesso rappresentata un ingiusto vantaggio patrimoniale , consistente nella possibilità di fruire di un prestigioso immobile di elevatissimo valore commerciale”.

E ancora.

“Non v’è dubbio che con la delibera in esame la giunta comunale di fatto ha disposto l’affidamento del Miramare al di fuori del perimetro normativo eludendo la procedura ad evidenza pubblica e la valutazione comparativa di specifici progetti prevista per una maggiore garanzia del servizio di valorizzazione dell’immobile di interesse culturale…in sostanza l’affidamento è avvenuto senza la minima predeterminazione dei parametri cui l’Amministrazione si sarebbe dovuta attenere nella procedura in oggetto e in aperta violazione dei detti principi”.

Sono alcune frasi estrapolate dalle 52 pagine che formano le motivazioni della sentenza d’appello di condanna contro Giuseppe Falcomatà e tutti i componenti della sua prima Giunta.

Motivazioni che arrivano a distanza di quattro mesi esatti dalla sentenza che ha portato ai 12 mesi di reclusione per il sindaco Giuseppe Falcomatà, già condannato in primo grado. Sei mesi di pena inflitti invece agli assessori che componevano la giunta, ai manager e all’imprenditore Zagarella.

Un anno di reclusione per abuso d’ufficio dunque è la condanna che i giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria avevano inflitto l’8 novembre 2022, dopo oltre nove ore in Camera di consiglio, al sindaco Falcomatà.

Dalle motivazioni, a firma della dott.ssa Lucia Monaco, emerge un altro aspetto. Quello dell’interesse personale di Falcomatà:

“appare evidente l’interesse personale del Falcomatà al risultato della procedura relativa all’affidamento dei locali della prestigiosa struttura del Miramare in favore dell’amico Zagarella (assecondando le attitudini di questi da tutti riconosciuti nell’organizzazione di serate ed eventi musicali) e ciò in quanto tale situazione se per un verso si traduceva in un immediato vantaggio economico per quest’ultimo (in danno di altri soggetti esclusi dalla procedura) per l’altro era suscettibile di volgere un tornaconto personale in favore dello stesso Falcomatà, quello di assicurarsi la propria base elettorale ed analogo appoggio politico alle successive tornate elettorali, oltre che un modo di ingraziarsi l’amico dimostrandogli riconoscenza, ricambiando il suo continuo sostegno e la sua incondizionata disponibilità…

del resto, l’interesse personale di Falcomatà si evince con chiarezza dal tenore dalle Chat whatsapp estrapolate dal telefono cellulare della Marcianò. In particolare, le conversazioni tratte dalla chat di Giunta del 16.7.2015 documentano l’atteggiamento perentorio assunto dal Falcomatà nel voler ad ogni costo portare la proposta di delibera in Giunta convocando ad hoc una seduta urgente ed indifferibile, rimproverando aspramente l’assessore Quattrone per il ritardo fino ad invitarla a presentare le dimissioni, sollecitando, sempre via chat, i presenti ad approvare la delibera”.