Processo Miramare, nuova condanna per Falcomatà: altra batosta per l’amministrazione

Termina il processo d’appello del caso Miramare. Pochi minuti fa, alla fine di una lunga riunione in camera di consiglio, all’interno della Corte d’appello di Reggio Calabria è stato letto il dispositivo della sentenza.

La sentenza del processo d’appello del caso Miramare

Al centro del caso, lo ricordiamo il sindaco Falcomatà, la sua prima giunta, un ex dirigente ed un ex segretario del Comune e l’imprenditore Paolo Zagarella. Gli imputati che erano stati tutti assolti per il reato di falso e tutti condannati invece per abuso di ufficio in primo grado, sono giunti, oggi, alla conclusione del processo d’appello.

“La corte d’appello di Reggio Calabria, all’udienza dell’8 novembre 2022, ha deliberato e reso pubblica mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza: Visti gli art. 05 e.p. in riforma della sentenza emessa in data 19.11.2021 dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale ed appellata da Falcomatà Giuseppe, Acquaviva Giovanna Antonia, Anghelone Saverio, Neri Armando, Nardi Patrizia, Marino Giuseppe, Muraca Giovanni, Quattrone Agata, Spanò Maria Luisa, Zagarella Paolo e Zimbalatti Antonino, ridetermina la pena nei confronti di Falcomatà Giuseppe in anni uno di reclusione e nei confronti di ciascuno degli altri imputati appellanti in mesi sei di reclusione. Concede a tutti gli imputati appellanti il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Riserva in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione”.

Per il video, CLICCA QUI.