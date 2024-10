Processo Miramare in appello, si torna in aula: attesa per la difesa di Falcomatà

Si torna in aula, a Reggio Calabria, per il processo d’appello del caso Miramare.

Dopo l’udienza della scorsa settimana, prosegue, infatti, a ritmo spedito, il calendario degli appuntamenti che vedranno, di volta in volta, i legali illustrare la difesa dei loro assistiti. L’appuntamento per oggi, martedì 18 ottobre, è alle ore 12:00.

‘Miramare’, nuova udienza del processo d’appello

Dopo la dura requisitoria del Pubblico Ministero Walter Ignazitto, che ha definito la vicenda “chiara” con “Falcomatà attore protagonista”, la palla passa oggi alla difesa.

L’avvocato Panella esporrà la tesi difensiva a favore del sindaco Falcomatà, condannato in primo grado per abuso di ufficio e sospeso per gli effetti della legge Severino insieme a buona parte della sua prima giunta impuntata nel medesimo processo. Protagonista dell’udienza odierna anche Saverio Anghelone, la cui difesa sarà esposta dall’avvocato Meduri.

L’obiettivo, per nulla celato, dell’accusa è quello di evitare la prescrizione. Per questo motivo, già la prossima settimana è stata fissata un’ulteriore udienza, durante la quale si discuteranno le posizioni di Zagarella, Acquaviva, Muraca, Marino e ancora Anghelone e Falcomatà.