Reggio Calabria piange la scomparsa del prof. Domenico Siclari

Un uomo dall’animo gentile ed un eccezionale insegnante. Reggio Calabria, oggi, piange la scomparsa del professor Domenico Siclari, prorettore e docente di diritto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Se n’è andato a causa del Covid, a quasi 38 anni, lasciando un grande vuoto.

Addio prof. Siclari

La sua prematura scomparsa ha colpito profondamente la comunità reggina. Sempre con giacca, occhiali e valigetta al seguito ed un eterno sorriso. È così che i ragazzi che hanno avuto la fortuna di conoscere il docente reggino lo ricordano con infinito affetto. Grondante di sapere e sempre desideroso di trasmetterlo agli altri non ha mai avuto quell’alone di “tirannia” che spesso porta gli studenti ad additare i professori.

Solo parole garbate e spiegazioni illuminanti che rendevano il diritto, quasi, una materia semplice da mandare giù.

Il ricordo di amici e colleghi

Mentre la tragica notizia fa il giro del web, sui social sono già tantissimi i messaggi in ricordo di Domenico Siclari. Amici e colleghi lo ricordano con stima ed affetto mentre non possono fare a mano di domandarsi “come” e “perché”.

“Rimango costernato basito e arrabbiato…. Domenico Siclari amico sincero e persona giusta ci hai lasciato troppo presto ma soprattutto hai lasciato tua moglie e la tua piccola figlia ,ricordo le nostre chiamate quasi periodiche e i tuoi messaggi quotidiani su WhatsApp la terra ti sia lieve R.I.P”.

E ancora:

“Studioso appassionato e attento, figlio di una importante scuola della disciplina, sposato, padre di una bimba, a 38 anni è volato via, colpito da questo inesorabile virus. Lo ricordo come studioso e anche come cristiano fervente che non di rado con i suoi messaggi mi offriva occasione di riflessioni profonde. Grazie, Domenico. Ti accolga benigno quel Padre che hai amato nella tua vita”.

Ogni messaggio di addio non fa che sottolineare l’incredibile talento e le infinite doti umane di cui il docente era portatore.

“Ho appreso la notizia terribile dell’improvvisa morte di Domenico Siclari, caro amico e collega di dottorato a Tor Vergata che aveva poi conseguito la cattedra di amministrativo grazie a dei brillanti e pionieristici studi, tra cui quello sulla corte dei conti europea. Sono davvero sgomento e prego per lui e i suoi cari”.

Chi era Domenico Siclari

Domenico Siclari, nato a Reggio Calabria nel 1984, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha vinto il tirocinio di ricerca extraregionale sul tema: “Il danno ambientale e le diverse forme di tutela giuridica” svolto presso l’Università di Santiago de Compostela (Spagna). E’ stato ricercatore di Diritto Pubblico e di Diritto Amministrativo, nonché Professore Associato di Diritto Amministrativo, nell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, dove ha ricoperto, dal 2015, il ruolo di Professore Associato e, dal 2019, quello di Professore Ordinario nel settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo.

Ha partecipato alla 15th Study Session of Academy of European Public Law (Grecia) e svolto diversi periodi di ricerca e di didattica all’estero. Ha presentato relazioni ed interventi a Convegni di rilievo locale, nazione ed internazionale. Al contempo, il Prof. Siclari ha insegnato in Corsi di Studio universitari le seguenti discipline: Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto Amministrativo dei servizi sociali, Diritto degli Enti Locali, Legislazione dei beni culturali, Diritto Pubblico dell’arte e della cultura e Diritto dei Patrimoni Culturali.