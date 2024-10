Una professoressa reggina nella classifica dei 10 migliori insegnanti italiani

C’è anche una professoressa reggina tra i migliori dieci insegnanti d’Italia. Si tratta di Maria Consolata Franco, nata a vissuta fino a 25 anni a Reggio Calabria, oggi docente di Italiano, Educazione civica, Storia e Geografia all’Istituto Penale Minorile dell’isola di Nisida, in provincia di Napoli. Nell’istituto campano, la professoressa nata e cresciuta a Reggio Calabria ha sperimentato diversi percorsi linguistici e di educazione alla legalità e avviato progetti innovativi: dal progetto “Il campionato di calcio” al viaggio nella storia e nella geografia, al Progetto Lindgren, che non hanno uguali nelle carceri minorili d’Europa.

“A Nisida, ho imparato a insegnare, sperimentando sulla mia pelle tutte le difficoltà di avviare curiosità e interessi culturali nei ragazzi dalle pesanti esperienze di vita, che dalla scuola si sono, o sono stati, allontanati. Ho ritenuto mio dovere puntare al massimo su due obiettivi: la capacità di comunicare, comprendendo e utilizzando al meglio, oralmente e per iscritto, la lingua italiana e la capacità di ripensarsi come cittadini, soggetti di diritti e doveri. Ho sempre provato a far maturare, negli allievi, la consapevolezza che tra l’urlo e il silenzio, tra il gesto violento e il nulla, è sempre possibile la parola: quella detta e quella pensata e che il finale della loro storia non è già dato ma può essere, appunto, riscritto, con nuove parole”, dice di sè stessa nel profilo ripreso da ‘Repubblica’.

Dopo aver selezionato 11mila candidature e scremato a 50 i finalisti, ora la commissione del Teacher Prize, istituito quest’anno dal ministero dell’Istruzione, ha deciso chi sono i magnifici dieci.Tra loro verrano scelti la prossima settimana i cinque vincitori. Il primo riceverà un premio di 50mila euro. Gli altri quattro avranno 30mila euro ciascuno.