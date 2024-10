Il progetto “Divertimento…in Movimento”: giochi e didattica per i più piccoli

Per appassionarsi e innamorarsi di uno sport occorre, prima di ogni altra cosa, avere la possibilità di conoscerlo e praticarlo. Con questo obiettivo la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, si impegna da anni a promuovere sul territorio iniziative rivolte ai giovanissimi stimolandoli alla scoperta della pallavolo, un gioco di gruppo formativo e al contempo ricreativo. Questa volta l’impegno di “presentare” nel migliore dei modi il “Signor Volley” nelle sue molteplici sfaccettature ha portato lo staff del sodalizio giallorosso nelle aule dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato che, come numerose altre scuole della regione, ha aderito con entusiasmo al progetto S3 “Divertimento…in Movimento”.

L’intensa giornata formativa è stata riservata agli alunni delle quarte e quinte classi della scuola primaria. Incuriositi e interessati i piccoli partecipanti hanno avuto la possibilità di approcciarsi alla pallavolo in maniera immediata e consapevole. Attraverso innovative formule di giochi, difatti, i bambini hanno iniziato ad apprezzare le caratteristiche del gioco confrontandosi e divertendosi. A coordinare le attività è stato il direttore tecnico della Tonno Callipo Nico Agricola insieme a Raffaele Galliano e Eleonora Salerno, rispettivamente responsabile tecnico e istruttrice della Sinapsys Volley. All’incontro, che ha visto alternarsi momenti di apprendimento delle tecniche ad altri di gioco, hanno preso parte anche la docente Barbara Guastella e la direttrice Suor Ausilia De Siena.

Per i prossimi appuntamenti in programma la società del presidente Pippo Callipo farà tappa nelle scuole “Moltalbetti” di Reggio Calabria, “Monteleone-Pascoli” di Taurianova e nell’Istituto Comprensivo “Gioiosa Ionica – Grotteria” di Gioiosa Ionica. L’obiettivo sarà sempre quello di diffondere l’amore per l’attività sportiva e in particolare per il volley.