Il progetto che trasforma le figurine in strumenti di beneficenza. Protagonista Kento

Un’iniziativa che unisce sport, musica e solidarietà: è quella presentata nella sala stampa del Palacalafiore dalla Pallacanestro Viola Reggio Calabria in collaborazione con “Figurine Forever”, il progetto che trasforma le figurine in strumenti di beneficenza. Protagonista d’eccezione: Kento, rapper, scrittore e attivista reggino, che ha scelto di vestire la maglia neroarancia per un’opera a sostegno di SOS Mediterranee.

Durante la conferenza stampa, moderata da Giovanni Mafrici sono intervenuti Rossella Uslenghi (responsabile comunicazione della Viola) ed il Dottor Vincenzo Romeo, vice Presidente del club, che hanno sottolineato l’importanza sociale dell’iniziativa. “Siamo una società attenta ai temi dell’inclusione e dell’integrazione”, ha detto Romeo, psichiatra e psicologo e docente universitario. “Lo sport, come la musica, può essere un veicolo di speranza, soprattutto per chi vive situazioni difficili”.

Kento, primo reggino ad entrare nell’album di Figurine Forever, ha spiegato come è nata l’idea: “Quando mi hanno proposto di scegliere una divisa, non ho avuto dubbi: i colori della Viola. Poi ho deciso di devolvere i proventi a SOS Mediterranee, un’organizzazione a cui devo una delle esperienze più intense della mia vita”. Il rapper, infatti, a fine 2023 ha partecipato a una missione di salvataggio sulla nave Ocean Viking, dove ha anche tenuto un concerto per i ragazzi soccorsi in mare. “Quella notte, eravamo tutti fratelli. La musica e lo sport hanno questo potere: unire”.

La scelta della maglia numero 8 non è casuale: un omaggio a giocatori come Sasha Volkov, Gustavo Tolotti e Kobe Bryant, ma anche un simbolo di infinito. “La società si è dimostrata subito entusiasta – ha aggiunto Kento –. La Viola è una realtà di Serie A, non solo per il basket ma per i valori che rappresenta”.

Rossella Uslenghi ha ricordato altre iniziative sociali del club, come la collaborazione con l’associazione Abakhi e la Casa di Benedetta, che accoglie minori in difficoltà. “Con Kento condividiamo l’impegno per i giovani. Questa figurina è un pezzo di storia nerarancio”.

Kento ha anticipato novità in arrivo: un libro, nuovi brani ispirati all’esperienza con SOS Mediterranee e, chissà, forse una festa a fine stagione al Palacalafiore. Intanto, le figurine sono già disponibili al palazzetto: un pezzo di collezionismo che sostiene una causa importante.