Progetto Giovani Calabria, prima del Trofeo del Mediterraneo tappa a Rogliano

Dopo l’importante raduno domenicale al PalaCalafiore di Reggio Calabrja (in scena il 24 giugno 2018), continua il percorso formativo del Progetto Giovani Calabria.

I nati nel 2005 continuano il percorso verso la partecipazione al trofeo del Mediterraneo: l’importante kèrmesse in scena da quattordici anni certificata dalla Fip nazionale è pronta a scendere in campo con la prima palla a due prevista per venerdì 29 giugno 2018.

Nel frattempo, la Fip Calabria ed il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì hanno programmato un nuovo raduno per mercoledì 27 giugno 2018 presso il palasport di Rogliano(Cs)

Nel Palasport di Via Altomare, infatti, si confronteranno quindici atleti in arrivo da tutta la regione.

Il dirigente della selezione è Danilo Cirelli.

Il capo allenatore è Umberto Di Martino che verrà coadiuvato da Euprepio Padula e Giuseppe Saccone.

La Fip Calabria divulgherà nei prossimi giorni l’elenco dei convocati per il Trofeo del Mediterraneo in campo il 29 e 20 giugno ed il 1 luglio al PalaCalafiore e la manifestazioni correlate all’evento: in questa importante occasione, all’interno di un torneo giunto alla sua quattordicesima edizione, i migliori dodici atleti della regione si confronteranno con i pari età in arrivo dalla Sicilia, Campania e Basilicata.

GIOCATORI CONVOCATI